Lluvias vuelven a poner bajo el agua a colonias del norte y sur de Saltillo

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Coahuila
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    Lluvias vuelven a poner bajo el agua a colonias del norte y sur de Saltillo
    Las precipitaciones dejaron calles inundadas y complicaron la movilidad en distintos sectores de Saltillo. ARMANDO RÍOS

Las lluvias registradas este lunes provocaron severos encharcamientos en colonias del norte y sur de Saltillo, donde vecinos reportaron afectaciones en vialidades y accesos a viviendas

La lluvia registrada este lunes en la capital de Coahuila dejó como saldo severos encharcamientos e inundaciones en distintos sectores del norte y sur de Saltillo, afectando la movilidad y el acceso a diversas viviendas.

Aunque las autoridades descartaron situaciones de riesgo que requirieran rescates, habitantes de varias colonias reportaron acumulaciones de agua que, en algunos puntos, alcanzaron hasta 40 centímetros de profundidad.

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Uno de los casos se presentó en la colonia Jardín de las Lomas, junto a Lomas de Lourdes, donde sobre la calle Paseo de las Cumbres, casi esquina con Paseo del Cortijo, el agua cubrió parte de las banquetas y el acceso a algunos domicilios. De acuerdo con los vecinos, el encharcamiento pudo originarse por el escurrimiento de agua hacia un arroyo cercano.

Una situación similar se reportó en la zona de Los González, al norte de Saltillo, donde habitantes señalaron que el agua proveniente de otros sectores de la ciudad provocó severos encharcamientos que los dejaron varados en sus viviendas, principalmente en el callejón San Francisco, entre el bulevar Eulalio Gutiérrez y Luis Donaldo Colosio.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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