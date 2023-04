POLITICÓN: No hay interés ni de candidatos ni de partidos políticos, menos en el IEC

I. PRESAGIO Y GUIÑO

La fotografía de Manolo Jiménez Salinas con Luis Donaldo Colosio hijo y Enrique Martínez y Morales en el evento del lunes en el Teatro de la Ciudad, está dando mucho de qué hablar. Para empezar, hay que puntualizar que Colosio Riojas llegó a la alcaldía de Monterrey a través del partido Movimiento Ciudadano. También basta recordar que en Coahuila, el MC no tiene candidato a gobernador, sólo diputados locales en los 16 distritos electorales. Otro ingrediente: Alfonso Danao de la Peña, coordinador estatal del MC, ha dicho que dejará en libertad a simpatizantes y militantes de votar por el candidato a gobernador que quieran. ¿Esta foto de Manolo y Colosio es una señal, un guiño, un presagio de lo que puede venir en el 2024, o todas las conjeturas a la vez?

II. IP LEVANTA LA MANO

Otra de las fotografías que también colocó en sus redes sociales el candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad fue con Luis Arizpe Jiménez, uno de los empresarios más reconocidos de Saltillo. Las imágenes de la convocatoria que logró Manolo en el inicio de su campaña electoral hablan más que mil palabras. Habrá que seguir de cerca cada uno de los actos para ver quiénes de los diferentes sectores acompañan a cada uno de los postulantes a la silla de Palacio de Gobierno.

III. BRILLAN POR SU AUSENCIA

En donde se están viendo más que lentos, “pasalones”, es en el Instituto Electoral de Coahuila de Rodrigo Paredes. Lanzaron la nueva plataforma de candidatos, ahora llamada “Candidatas y Candidatos, Conóceles”, supuestamente para que estuviera lista a partir del 4 de abril, pasó la fecha y nada. No hay interés ni de candidatos ni de partidos políticos, mucho menos del personal y consejeros del IEC, según se nota, por ofrecerle a los ciudadanos verdaderas herramientas de conocimiento de todos los que están participando en la contienda de manera oportuna, veraz y objetiva. El acuerdo dice que es obligación de los candidatos y partidos cumplir con la información, sin embargo, las sanciones, los oficios para que se apresuren, el jalón de orejas, pues, brilla por su ausencia.

IV. DESQUICIAN LA 57

Donde la cosa está que arde es en Monclova de Mario Dávila, y no es por el calor que se deja sentir en la capital el acero, sino en los ánimos de los obreros de AHMSA quienes desesperados por el retraso del pago a su trabajo ya devengado y sus ahorros, decidieron bloquear la carretera 57 en la entrada a la región Centro del estado justo en plenas vacaciones de Semana Santa, desquiciando la vialidad. Se entiende que la acerera pasa por una situación difícil, pero está terminando por afectar a sus trabajadores y de paso a los turistas.

V. REAVIVAR EL FUEGO

Demasiado sospechosismo −como diría en sus mejores tiempos Santiago Creel− ha levantado el incendio en las bodegas del IMSS, localizadas en el libramiento Óscar Flores Tapia. Aunque, a decir de Leopoldo Santillán, la aseguradora se hará cargo de los gastos que generó el incidente, la realidad es que quedan aún muchas dudas por despejarse. Para empezar, las investigaciones no han revelado cuál fue la causa inicial del incendio, pero lo curioso es que el fuego se ha reavivado días después, y aquí habría que ver la responsabilidad también de autoridades de Protección Civil y Bomberos. En otros años, cuando un edificio público se incendiaba, lo primero que salía a relucir eran los malos manejos y casualmente se quemaba la evidencia. ¿En esta bodega del Seguro Social sucedería lo mismo? Es pregunta.

VI. ATENTA MISIVA

Ya que andamos en eso del IMSS, a Leopoldo Santillán, según cuentan, ya le llegaron pelos y señales sobre la corrupción en el sindicato de Alejandro Cantú, pero en ambos lados se quedaron mudos. Los afectados plantean una salida para los responsables, que reparen el daño, pero nadie quiere tomar el toro por los cuernos porque eso demostraría cómo se las gastan en el manejo interno las dos áreas de contrataciones del IMSS, por un lado el sindicato y por el otro la delegación. Con razón la gente afectada ya redacta atenta misiva a Zoé Robledo y Javier Guerrero.

VII. ¿VERDADEROS MOTIVOS?

Poco o nada se habla de la investigación por presunto lavado de dinero al Banco del Bienestar, el banco social que opera la entrega de los programas y becas del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero que antes recibía además remesas de los mexicanos radicados en los Estados Unidos. El negocio de las remesas por más de 58 mil millones de dólares dejó de ser operado por lo que fue el Bansefi y ahora lo operará una financiera. Sin embargo, quienes le saben a los asuntos internacionales, señalan que la repentina salida del Banco del Bienestar del negocio de las remesas de dólares obedece más que nada a dos motivos: uno, el supuesto involucramiento de altos ejecutivos de este banco de la 4T en la limpieza del dinero sucio, así como la amenaza de legisladores del vecino país de declarar a las organizaciones criminales en México como terroristas. De darse lo segundo, en automático el dinero del Banco del Bienestar sería asegurado por los Estados Unidos. Nadie quiere imaginar la derrota moral, económica, política y mediática para AMLO.

VIII. SEGURIDAD EN CAMPAÑAS

Tras la reunión privada −porque también hubo una pública en la cual se garantiza la seguridad en el próximo proceso electoral en Coahuila y Estado de México−, entre Adán Augusto, Guadalupe Taddei, Rosa Icela Rodríguez y los gobers Miguel Riquelme y Alfredo del Mazo, se supo que los candidatos Ricardo Mejía y Armando Guadiana solicitaron el servicio de seguridad gratuito que se ofrece durante el proceso electoral. Del resto no se supo nada. En precampañas se reportaron cero incidentes, y en lo que va de la campaña también.

IX. VA EN SERIO

Las acciones de seguridad en la entidad, no solamente para el proceso electoral, van en serio, y no son de ahora, sino de mucho tiempo atrás que se restableció la tranquilidad, pero no se puede bajar la guardia, eso lo ha recalcado siempre el gobernador Miguel Riquelme. Las ciudades más importantes del estado tienen claro que la seguridad se debe preservar. En Torreón de Román Alberto Cepeda se instalaron los arcos de seguridad en las entradas de la ciudad, para monitorear el ingreso y salida de toda persona en vehículos. Eso garantiza el blindaje de la ciudad, más ahora que es referencia en inversiones. En Saltillo de José María Fraustro y Ramos Arizpe de José María Morales, las dos ciudades que más industria tienen en el Sureste, también la seguridad es tema serio.