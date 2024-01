POLITICÓN: Notarios se separan de su encargo, por ocupar un puesto público

I. SEPARACIONES

Entre los 24 ejemplares del Periódico Oficial del Gobierno de Coahuila que aparecieron “de sopetón” en el sitio web de dicho órgano de información figura un interesante dato: la publicación de una docena de acuerdos para permitir, a igual número de notarios públicos de la entidad, separarse de su función de fedatarios públicos debido, en casi todos los casos, a que ocupan un cargo público. Entre los nombres más conocidos de la lista figura el del fiscal Anticorrupción Jesús Homero Flores Mier.

II. FILTRACIÓN

Ya nadie se asombra cuando se conoce que alguna dependencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue hackeada. Y es que a estas alturas la administración federal ya colecciona episodios en los cuales queda clara la vulnerabilidad de sus sistemas. En este sentido, la filtración de los datos personales de más de 300 periodistas que han cubierto la “Mañanera” solamente se suman a los hackeos sufridos por la Secretaría de Comunicaciones, la Lotería Nacional, Pemex y hasta el Ejército.

III. ANUNCIOS

Mientras el gobernador fosfo-fosfo de Nuevo León, Samuel García, no para de hacer anuncios y repetir que “ya mero llega Tesla”, publicaciones especializadas en Estados Unidos parecen coincidir en dos cosas: no existe fecha para que arranque la construcción de la gigaplanta de autos eléctricos y lo más probable es que no se fije esta sino hasta después de la jornada electoral del próximo 2 de junio. La buena noticia es que todos siguen creyendo que la planta sí se construirá.

IV. ABUSOS

Si usted es usuario de la aplicación Parkum, uno de los medios para pagar el servicio de parquímetros en Saltillo, cheque bien sus estados de cuenta y verifique si aparece un cargo bajo la leyenda URBANO, pues este es uno de los abusos que, de acuerdo con múltiples denuncias públicas, comete la empresa que dirige Mauricio Gómez Roquero y a la cual se le concesionó el servicio aquí. El cargo corresponde a un presunto “programa de lealtad” que no ofrece ningún beneficio, pero sí cuesta.

V. SIN CORTESÍAS

Anótele una buena al gobierno de Chema Fraustro. Dicen quienes pueblan la nómina municipal -particularmente quienes ocupan cargos relevantes- que con el arranque del año les llegó un aviso “informal, pero serio”: si en los operativo antialcohol les detectan algún grado de embriaguez, no pueden llamar a nadie para pedir que les “den la cortesía”, pues serán tratados igual que cualquier otra persona y deberán asumir las consecuencias del hecho. Habrá que ver, desde luego, si esto se constata en los hechos.

VI. ECLIPSE

No cabe duda que Torreón le sacará provecho a ser uno de los lugares donde mejor se verá el eclipse total de sol del próximo 8 de abril. Ayer arribó al feudo de Román Cepeda el equipo del museo Exploratorium, de San Francisco, que en conjunto con la Nasa realizará la transmisión del fenómeno desde la Laguna y su presencia en Torreón, todo el mes de febrero, servirá para “animar el ambiente” y atraer visitantes. Pero en Saltillo también se verá muy bien el eclipse. ¿Qué se planea por acá?

VII. GANAR TIEMPO

El que sin duda sigue ganando tiempo para brincar el sexenio y librarse de la persecución personal del actual gobierno es el (¿ex?) mandamás de AHMSA, Alonso Ancira. Y es que anuncios van y vienen; presuntos interesados en quedarse con la empresa desfilan por la Región Centro y los rumores de que “ahora sí” ya hay un arreglo definitivo para la situación de la empresa no cesan, pero lo único cierto es que las cosas siguen igual y los trabajadores y proveedores cada día están más desesperados.

VIII. FRONTERA

Entre los motivos de pleito que traen demócratas y republicanos en Estados Unidos y podrían tener repercusiones en nuestra región, anote usted el estira y afloja por las nuevas reglas migratorias que está proponiendo la administración de Joe Biden. El mandatario estadounidense ha advertido que, en caso de ser rechazada su propuesta, tendrá que cerrar la frontera “cuando se vea abrumada”, tal y como ha ocurrido en el pasado reciente convirtiendo el cruce fronterizo en un viacrucis.