POLITICÓN: En Coahuila, alianza Morena-PT no está a negociación de Luis Fernando Salazar, va ‘sí o sí’

I. CELEBRACIÓN...

Saltillo cumple 448 años y lo celebra como capital segura, competitiva y orgullosa de su historia. El gobernador Manolo Jiménez y el alcalde Javier Díaz encabezaron la verbena con caminata, mañanitas y pastel. Pero más allá del festejo, el aniversario deja un mensaje claro: los logros deben sostenerse. Seguridad, empleo formal y paz social no son estados permanentes, sino conquistas que se renuevan o se pierden con decisiones diarias. La historia está escrita, pero el futuro se construye. Y el mejor regalo para Saltillo no está en la pirotecnia, sino en la constancia de quienes lo trabajan, lo gobiernan y lo habitan.

II. ENTRE LUCES Y RETOS

Las luces del aniversario no deben opacar los temas pendientes. Hay rezagos urbanos, riesgos climáticos, limitaciones de conectividad y una creciente alerta por la salud mental. No se trata de arruinar la fiesta, sino de entender que los aniversarios también sirven para afinar el rumbo. Saltillo tiene buenas cartas, pero el juego se endurece. El nearshoring, el entorno global y los desafíos locales no dan margen al descuido. Celebrar con visión: es obligación.

III. MÁS ALLÁ DEL PAPEL

Hace unos días se publicó la reforma más ambiciosa en años a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Angélica María Ruiz López, presidenta de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP, lo resume así: un cambio profundo que exigirá a las empresas invertir en tecnología, capacitar personal y transformar su cultura organizacional. Y sí: incluye a inmobiliarias, galerías, desarrolladoras, joyerías, fideicomisos y ahora también a quienes operan con criptomonedas... incluso si lo hacen desde el extranjero.

IV. VIGILANCIA EN TIEMPO REAL

Entre las novedades destaca la obligación de contar con sistemas automatizados de monitoreo para detectar operaciones inusuales, acumular transacciones y lanzar alertas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en menos de 24 horas. Se impone vigilancia reforzada a “Personas Políticamente Expuestas”. La UIF y la Secretaría de Hacienda tendrán más dientes, pero quienes tendrán que cumplir –o fallar– serán las empresas, contadores y sectores económicos que hasta ahora operaban sin tanto reflector. En el papel está muy bien, pero... ¿Será suficiente?

V. UN MILITANTE MÁS

Luis Fernando Salazar volvió a provocar olas al declarar que una alianza entre Morena y el PT es inviable si participa el autobautizado “Tigre”, Ricardo Mejía Berdeja. Al interior del morenismo fruncieron el ceño, pues aunque Luis Fernando se esfuerza por erigirse como voz autorizada del partido, nos dicen, lo cierto es que su opinión no los representa. La dirigencia estatal, encabezada por Diego del Bosque, piensa que la alianza con el PT no sólo es posible, sino necesaria. Así que las declaraciones del expanista Salazar –rudas, tajantes y calculadas– no pasan de ser una opinión más adentro del ecosistema morenista...

VI. PRAGMATISMO ELECTORAL

Desde la dirigencia estatal de Morena se insiste: la alianza con el PT para 2026 no está en duda, es un “sí o sí”. ¿La razón? Porque ya vieron lo que pasa cuando se dividen. “Ahí no ganó Morena ni el PT, sino que le dejamos el camino libre al partido del actual gobernador”, dijo Diego del Bosque. El resultado: la gubernatura perdida en 2023. Por eso, en Morena hoy pesa más la aritmética electoral que los discursos incendiarios. Las alianzas, nos comentan, no se deciden por simpatías –ni egos personales–, sino por estrategia.

VII. VÍNCULO INTERAMERICANO

¿Recuerda a Pedro Kumamoto? Sí, el joven independiente que en 2015 ganó una diputación en Jalisco y emocionó a medio país con su “Sí podemos”. Hoy, ya sin pancartas ni asambleas ciudadanas, funge como secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Y desde ahí, firma la adhesión de la DIPETRE al organismo continental. El documento está dirigido a Osvaldo Aguilar, quien como titular del instituto de pensiones de los maestros en Coahuila, ahora entra al mapa regional. Kumamoto ya no busca votos, pero sí sumar instituciones.

VIII. POR LA PROFESIONALIZACIÓN

La incorporación de la DIPETRE es un hecho. Con esto, el sistema de pensiones magisteriales accede a una red de cooperación técnica internacional que promete capacitación, intercambio de buenas prácticas y análisis especializados. Desde dentro comentan que servirá para profesionalizar la gestión, y para Kumamoto, un acierto en su estrategia de vinculación institucional. El joven rebelde de 2015 hoy trata de transformar desde la burocracia, ¿en realidad implementarán algo?... Veremos.

IX. AGENDA EN TORREÓN

Este viernes estará en Torreón la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, quien ofrecerá una rueda de prensa en un hotel de la ciudad. Su visita, según ha trascendido, tiene como propósito informar a las dirigencias locales sobre los acuerdos tomados en el reciente Consejo Nacional del partido y comenzar a delinear la estrategia rumbo al proceso electoral de 2026. La convocatoria pública a medios confirma que Morena quiere dar señales de organización, control desde la cúpula y unidad... aunque la realidad interna refleje “otros datos”.