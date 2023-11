POLITICÓN: Partido Verde, ¿queda bien con el PRI Coahuila y con la 4T? Iría solo por las alcaldías

I. VERDE A FAVOR

Todo hace indicar que a nivel local, Pepe Cuco Sandoval y su gente del PVEM van a ir haciendo comparsa, digo, competencia porque quieren ir con sus propios candidatos a las alcaldías. Pero además esto garantiza poder apoyar a la alianza del FAM, como lo ha hecho de manera histórica en Coahuila con el PRI. Además recibieron el favor para Raúl Tamez Robledo como futuro notario público, no obstante, que tenga los méritos, sabe que nada se mueve sin previos acuerdos. Sin contar que anda echando mano de candidatos reciclados.

II. INTERÉS

Más que la unión, el interés mueve a los líderes de partidos considerados como “chiquillada”, y hablamos de los que sí tienen registro. Resulta que Janecarlo Lozano firmó un pacto de unidad con Ricardo Mejía, del PT, Lenin Pérez, de UDC, Diego del Bosque, de Morena y Raúl Tamez, por el PVEM. Todos formados para la foto después de una reunión en la que seguramente se acordó, el número de candidaturas a diputaciones que le podría tocar. El PT, aunque iba solo, al parecer mantiene la alianza parcial sólo en diputaciones.

III. DENUNCIAS

No todo es miel sobre hojuelas en la Sección 38 del sindicato del magisterio, de Isela Luévano Muñoz. Hay profes que siguen “empujando” ante la Fiscalía General, de Gerardo Márquez Guevara, que resuelva, o al menos informe de los avances, de las 16 denuncias contra organismos de los docentes como el Servicio Médico, Vivienda, Pensiones y fondo de ahorro. Pero resulta que ya no son 16 denuncias, sino 43 las que la Auditoría envió a la FGE y que ya no son mil 300 millones de pesos los que están juego, sino 2 mil 800 millones de pesos.

IV. VEINTE

A Rodrigo Paredes no le cae el veinte de que debe escuchar a los demás consejeros, por la experiencia que tienen. Los hace a un lado y las consecuencias saltan: no hay dinero para instalar los comités municipales para la elección de alcaldes. Desde agosto fue alertado para buscar la ampliación del presupuesto, como lo hizo Gabriela de León. Pero prefiere que todo se retrase y el proceso inicia junto con el año. El primer golpe es para los candidatos independientes, porque deben registrarse en los comités, esos que aún no existen.

V. ACUSAN

Ahora resulta que Leocadio “N” es perseguido político. Eso dicen en el PT. Está acusado de haber extorsionado a una empresa y ya perdió la dirigencia, porque Jesús Berino Granados fue a hacerse cargo a Piedras Negras, mientras se elige al nuevo representante de la CTM en los contratos colectivos de las empresas. No se entienden las afirmaciones, puesto que hay un hecho evidente, una denuncia, una investigación y la intervención de autoridades de la Fiscalía y del Poder Judicial para que el ex dirigente cetemista siga, por lo pronto, preso.

VI. CIUDADANOS

Que la autoridad no lo haga, entiéndase Virgilio Verduzco del municipio, entonces lo harán ellos. Hablamos de los ciclistas que utilizan la ciclovía y se están organizado para el próximo 2 de diciembre hacer la colocación de bloques de neopreno que retiró la empresa Cimagua, que realiza reparaciones de tuberías a Agsal. Para unos trabajos retiraron algunos bloques que dividen la ciclovía en avenida Universidad. Ahora todos se estacionan ahí e impiden el paso de ciclistas. Incluso están pidiendo que lleven mazo, martillo y cincel; los bloques están sobre el camellón.

VII. ENCUESTAS

Que Luis Fernando Salazar apoya su posición de líder rumbo a la candidatura del Senado en Morena en encuestas que en la elección pasada dejaron mucho qué desear. Dice que va con 30 por ciento arriba, pero eso no es revelador, sino que el segundo lugar es Armando Guadiana, quien no tiene intenciones de reelegirse. Y en el tercero, que en dado momento entrarían para tomarse en cuenta, otro lagunero, Antonio Attolini, diputado electo. Las mujeres van del tercer lugar en adelante, aunque la fórmula debe componerse por hombre y mujer.

VIII. PEGANDO

Le están pegando duro en redes a la pareja presidencial: Samuel García y Mariana Rodríguez. Primero la ofensa contra Saltillo, de la cual no ha aclarado con algo creíble. Ahora Vicente Fox le dice “dama de compañía” y ella reacciona. Dice a Fox que es licenciada, empresaria y madre de familia, no lo otro. Pero el fondo es que -dicen- todos andan nerviosos porque Samuel arrasó en redes con la ayuda de Mariana. Pero vean la precampaña y apenas lleva dos estados visitados: Coahuila y Tamaulipas. Espere más de sus adversarios.