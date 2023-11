POLITICÓN: Le renuncia funcionaria a Tania Flores. ¿Otro pleito a la vista?

I. TARIFAS

¿Por qué en Saltillo no existe un “abono” para el transporte público, tal como se tiene en muchas ciudades del mundo? Este es otro de los muchos rezagos que seguimos teniendo en la capital de Coahuila -y la Región Sureste en general-, y que nadie parece interesado en atender. Aquí Héctor Gutiérrez Cabello no ha concretado nada, según puede palpar a diario, y se mantiene en el puesto. Crear un mecanismo así, que aligere el costo de la movilidad para estudiantes, personas con discapacidad o adultos mayores sí que sería algo para reconocerle a la autoridad que lo impulse. En Saltillo, no sólo estudiantes, sino tercera edad y personas con discapacidad, tienen una tarifa preferencial. ¿Debería ser por ley?

II. SOBRAN

Los Distritos 03 y 05 los tienen actualmente Cristina Amezcua y Antonio Gutiérrez Jardón. Es decir, ellos no tienen reelección porque la alianza las cedió al PAN, en tanto que el Distrito 08, de nueva creación, será para el PRD, pero se avizora que será un priista o un ipeco quien sea el candidato. Los azules podrán elegir entre los suyos y tiradores sobran.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Meten en cintura a los antros VIP de Saltillo por ignorar horario

III. ESCRITOS

Al Congreso de Eduardo Olmos llegó el escrito que envió el gobernador Miguel Riquelme sobre el informe de la Secretaría de Finanzas que tiene todos los datos de las operaciones realizadas para reestructurar o refinanciar la deuda a largo plazo del estado. A decir de Blas Flores en entrevistas anteriores, dejan un pago con menos intereses, es decir, la administración que entra el 1 de diciembre, encabezada por Manolo Jiménez, podrá enfrentar mejor este pasivo, esto en la teoría. Lo cierto es que el estado puede seguir contratando deuda, pero de corto plazo, porque se lo permite la Ley de Disciplina Fiscal, pero ésta sólo puede ser un año y al cabo del tiempo liquidar. Por eso los préstamos que tomó el estado para darle liquidez a sus finanzas fueron cortos, en promedio de mil millones de pesos cada uno.

IV. RENUNCIAS

Le renunció, y sin avisar, otra funcionaria a Tania Flores, la alcaldesa de Múzquiz. Primero fue Mónica Escalera, secretaria del Ayuntamiento, quien le interpuso una denuncia por presunto desvío de 100 millones de pesos. Ahora fue Elsa Mendoza, titular de Desarrollo Social, quien retrasó la entrega de programas sociales y ya sabrá, la gente anda pregunte y pregunte qué pasó con lo suyo. Algo pasó en ese municipio.

V. INFORMES

Van caminando, adelantándose a los eventos de los alcaldes, y la toma de protesta del gobernador electo Manolo Jiménez, los informes legislativos. Reportan que todos los tricolores han tenido asistencia de su presidente Carlos Robles, y en el caso de Chuma Montemayor, un buen número de integrantes del gabinete. La que sorprendió con primera fila al tope fue María Bárbara Cepeda, del Distrito 14 con cabecera en Saltillo, y quien fue reelecta por los próximos tres años. Entre los asistentes estuvo el ex gobernador Enrique Martínez y Martínez y los empresarios -buen síntoma- Miguel Arizpe Jiménez y Roberto Cabello Elizondo, actual presidente de la Coparmex. ¿Le verán futuro? Es pregunta.

VI. DIPUTADOS

Hay muchos adelantados que van saliendo para las diputaciones federales, pero también para las alcaldías, aunque el PRI de Carlos Robles no ha dicho cómo será el proceso de selección del partido. En Torreón por lo menos tres priistas, en Saltillo se habla mucho de que un funcionario del gabinete podría llegar al edificio de Coss.

VII. METROPOLITANAS

Que en la Ciudad Universitaria de Arteaga, con la UAdeC de Salvador Hernández como anfitrión, se realizará el Primer Foro de Gobernanza Metropolitana. ¿De qué se trata? Lo trascendente es que son los primeros pasos para crear una homologación, integración y metas de los municipios que forman las Zonas Metropolitanas del estado, como la que forman Saltillo de Chema Fraustro, Ramos Arizpe de Chema Morales y Arteaga de Ramiro Durán, a los tres les queda todo el 2024 para concretar algo. La primera conferencia magistral en la Facultad de Arquitectura será impartida por Antonio Azuela de la Cueva, actualmente integrante del Consejo Directivo de Greenpeace México. El medio ambiente es uno de los asuntos menos atendidos en la región.

VIII. SIN OLVIDO

No crea que el asunto de los desvíos, venta de plazas y saqueos en el servicio médico -cada año a punto de colapsar- están olvidados. En la Fiscalía de Gerardo Márquez, porque algunas son anteriores a la creación de la Fiscalía Anticorrupción de Homero Flores, hay vigentes denuncias, aunque los avances sí son cuestionables.

IX. MARGARITA

En Ramos Arizpe de Chema Morales siguen deshojando la margarita porque para empezar hay que definir la paridad de género, antes que nada, luego se verá lo del proceso de selección, que debe estar apegado a lo que aprueben los consejeros estatales del PRI y luego ver cómo quedan con PAN y PRD. Complicado el panorama que se tiene que transitar. Lo mismo sucede en todos los municipios. En General Cepeda de Pablo Salas se dice que el alcalde no tiene para nada asegurada la reelección, mientras que en Arteaga también la moneda está en el aire con la familia Durán, aunque sí les tocará algo más adelante, casi nunca quedan fuera de la jugada final.