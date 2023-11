POLITICÓN: Reina Samuel García... en redes sociales

I. DESCUIDO

Que Acuña de Emilio de Hoyos sí lleva un procedimiento legal contra NL Technologies, al igual que Chema Morales en Ramos Arizpe. Esa era la excusa para no seguir hablando del tema, ni otorgar ninguna clase de documentación -obviamente el contrato- con la empresa, porque la Ley de Acceso a la Información mantiene en reserva lo que está en litigio. Sin embargo, al alcalde moreno-udecista le dieron sonoro revés en el ICAI, porque el comisionado Xavier Diez de Urdanivia le ordenó revelar la información. El asunto estuvo en que efectivamente hay un proceso legal, pero no realizó el procedimiento que la Ley de transparencia pide para reservar la documentación. ¡Vaya descuido! de sus subalternos.

II. ARRECIA

Arrecia la promoción de Alfonso Yáñez Arreola, para mayores señas, director de la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC. Pasó de las redes sociales a los espectaculares, ofreciendo un buen futuro para los jóvenes. Casualmente uno de esos espectaculares está por donde pasa a diario el ‘Lobus’, transporte que lleva y trae de Saltillo a Arteaga y viceversa a los estudiantes de la Ciudad Universitaria, es decir, los que están fuera de su campo de influencia.

III. MÉTRICA

Según la métrica identificada hasta ahora, Samuel García es el rey de las redes sociales y por ahí está penetrando al público. La diferencia en vistas de Samuel (7.2 millones) contra Xóchitl Gálvez (1.4 millones) es de 5.8 millones de vistas del primer spot y más abismal con Claudia Sheinbaum, que nomás no entra en el gusto de la gente, sobre todo los jóvenes, quienes ven más redes en el teléfono. ¿De qué nos habla esto? Sólo que Samuel le apuesta a llegar vía comunicación informal con los jóvenes, porque junto con su esposa Mariana Rodríguez son dinamita pura. Algo parecido al fenómeno de “El Bronco” Jaime Rodríguez, quien ganó en Nuevo León, pero a nivel nacional no le alcanzó para nada. ¿Eso puede hacer ganar a alguien? En realidad sólo entrar en preferencia.

IV. OFENSIVO

Pero, así como las redes juegan a favor, también lo hacen en contra, después de que cacharan a Mariana Rodríguez, cuando va llegando a Monclova, en un diálogo en el automóvil con Samuel García, diciendo una frase que se interpretó como una ofensa para Saltillo y sus habitantes, aunque debieran incluir más a las autoridades, porque de éstas depende su imagen e infraestructura.

V. SE QUEDA

Por lo pronto, Miguel Riquelme se queda en Coahuila, primero a terminar su encargo como gobernador el 30 de noviembre y al día siguiente entregar a Manolo Jiménez, pero aquí seguirá, en este estado. Eso viene a cuento porque Xóchitl Gálvez admitió que es uno de los considerados para coordinar su campaña. Seguramente Riquelme tiene otros planes, porque agradeció, pero no tomó la oferta como tal, sino como un cumplido y hasta ahí. Sigue entonces en pie que Riquelme se integre como aspirante al Senado o quizás a una diputación federal, en ambos casos las estadísticas dicen que ganaría de calle contra cualquier rival. Veremos y diremos.

VI. SIN LLORAR

Los del Frente Amplio integrado por PRI, PAN y PRD andan muy críticos contra Samuel García por el inicio de su precampaña e impacto en redes sociales. Pero como dice el dicho: “Santo que no es visto, no es venerado”. Y esto tiene que ver con la falta de presencia en Coahuila y la mayoría de los estados de Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. La gente no las escucha, no les ve y por lo tanto pierde el interés. Quizás, como estrategia, se están “guardando” para cuando llegue el momento, pero mientras que no se quejen.

VII. ¿MENOS TRABAJO?

Se avizora que no obstante la oposición de una parte del sector empresarial -que recibirá de entrada el golpe-, los diputados federales de Morena de Mario Delgado aprueben a más tardar el 15 de diciembre la reforma para disminuir la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana. ¿Pero cómo producir lo mismo o más en el mismo tiempo y al mismo costo? Para esto están los diseñadores de estrategias de las empresas. Lo cierto es que no se ha explorado el pago por hora, para que se incluya de una vez en la Ley. Lo que viene -ni haga reverencia- no es obra de la 4T, sino del T-MEC, porque hay que homologar criterios y salarios en lo laboral. Por este lado los priistas se van a ver mal si no aceptan, sobre todo Tereso Medina, líder de la CTM.

VIII. 200 SEGUIDORES

“El que quiera pleito que se anime y que se arrime”. Parece toda una provocación de Alfonso Danao de la Peña, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano. Pero no se espante, en realidad lo dijo para redes sociales, que le escriban y ahí mero debaten o bien pleito sobre Samuel García. Pero hay una condición, quien quiera entrar deberá contar con al menos 200 seguidores en Instagram.

IX. CON FIESTÓN

Que los nuevos notarios -algunos que han aceptado integrarse con Armando Luna- fueron recibidos casi de inmediato en un festejo. Se nota que no lo esperaban. El caso es que los notarios de la vieja guardia le dieron la bienvenida a los nuevos con la asistencia del secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes. Todos ellos saben que el titular de esta Secretaría, por Ley, es quien realiza el proceso para la designación, en este caso coordinada por el titular jurídico, Valeriano Valdés. Pero, mire, no hubo ni gritos ni sombrerazos ahora en el Congreso, tampoco entre los políticos, nadie chistó, salvo algunos morenos y ellos tuvieron un señalamiento particular de la integrante de su fracción parlamentaria.