POLITICÓN: ¿Quién manda en el Congreso? Denuncian filtro legislativo en Coahuila

I. EL BRONCO EN LLAMAS

El incendio provocado en la casa de Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, en García, Nuevo León, reavivó más que las llamas en su cocina. Un hombre, bajo efectos de sustancias, ingresó al domicilio y prendió fuego. Un escolta disparó para detenerlo. El episodio, más allá del susto, activó la memoria política en Coahuila y algunos recordaron las múltiples propiedades del exgobernador regio en la región Sureste. Las amistades tejidas en sus años de poder –y las concesiones mutuas– hoy siguen generando comentarios. El fuego reavivó la memoria y los rastros del pasado.

II. TIERRAS Y MEMORIAS

Los rumores no son nuevos: se habla desde hace años de los vínculos de “El Bronco” con empresarios y políticos de Coahuila. Ahora, tras el incidente, varios actores locales rememoraron con sorna el supuesto rancho en Arteaga –y otras propiedades–, la cercanía con figuras del tricolor y aquella época en la que el independiente no era tan independiente. Hay fuegos que no se apagan con agua, sino con verdad, pero en este caso, como sucede en nuestra política, tal vez nunca la sabremos.

III. FRENO LEGISLATIVO

Ayer señalamos la falta de iniciativas relevantes en el Congreso local. Hoy nos aclaran algo más inquietante: no es que falten propuestas, sino que hay un control minucioso sobre lo que puede o no avanzar. Cuando un legislador que no es del PRI presenta un exhorto, pasa a tribuna, lo explica y luego va al congelador. Pero si el proponente es del PRI, muchas veces ni eso: ni siquiera suben a hablar, registra el punto y directo a comisión, donde el trámite duerme esperando indicaciones –línea, pues–. Todo apunta a la diputada priista Lupita Oyervides, señalada por operar el filtro. ¿Instrucciones de arriba o cálculo propio?

IV. GOBERNACIÓN DEL SILENCIO

La Comisión de Gobernación se ha vuelto, dicen los propios funcionarios del Congreso, el punto de no retorno. Ahí llegan iniciativas sin importar su relevancia: salud, educación, desarrollo urbano... todo se archiva con eficiencia milimétrica. El procedimiento parece claro: si no hay línea, no hay voz. Y si hay duda, mejor callar. La legislatura va a medio camino, pero muchas ideas nunca dieron el primer paso. La idea que prevalece es: gobernar también es decidir qué no se discute, y en el legislativo lo asumen –obedecen–.

V. TODO EN UN SITIO

El alcalde Javier Díaz presentó “Visor Saltillo”, una herramienta que vale la pena conocer. Se trata de una plataforma web interactiva que concentra información territorial clave para el municipio: usos de suelo, movilidad, zonas de riesgo, parques, catastro, datos sociodemográficos y más de 50 capas disponibles. Útil para inversionistas, investigadores, periodistas y ciudadanía. Su mayor virtud: tenerlo todo en un mismo sitio, actualizado y sistematizado. Es un paso en la dirección correcta. El reto ahora está del otro lado: que se aproveche, que se use, que no se quede como buena intención sin eco en la realidad cotidiana.

VI. HERRAMIENTA ÚTIL

El Visor Saltillo no sólo permite ver la ciudad, sino también comprenderla. Nos comentan, desde dentro, que la plataforma se actualizará de forma permanente conforme a las necesidades del ayuntamiento. Un ejemplo: ya se proyecta una nueva capa sobre áreas susceptibles, con criterios específicos del entorno local, más útiles que los parámetros genéricos usados en los atlas nacionales. Si se mantiene así, será una verdadera herramienta de planeación.

VII. FUEGO AMIGO

Chuy Alvarado, vocero de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía en Coahuila, protagonizó una de esas escenas que comienzan con alarma y terminan en memes. Envió al grupo de reporteros un mensaje sobre una presunta balacera en el restaurante “La Estaca” en Sabinas. Alertó de heridos, posibles criminales y hasta clausura del lugar. El problema: todo era falso. Pasaron minutos de incertidumbre antes de que él mismo desmintiera lo difundido. En temas de seguridad, cualquier descuido se amplifica. Chuy deberá afinar el radar... y el juicio.

VIII. RUIDO INNECESARIO

El episodio provocó nerviosismo entre reporteros y ciudadanos, quienes por minutos creyeron estar frente a un hecho violento grave. Aunque al final se aclaró que era información falsa, el error dejó en evidencia la necesidad de mayor responsabilidad en el manejo de datos sensibles. En seguridad pública no hay espacio para el “reenvié sin checar”. La confianza también se construye –o se pierde– en estos detalles.

IX. TRIBUTO DESAFINADO

Ayer lo anticipamos y hoy se confirma: los minutos de aplausos a Ozzy Osbourne en el Senado no fueron un desliz, sino una decisión deliberada. Gerardo Fernández Noroña lo justificó como un gesto solicitado por Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, y lo respaldaron... para no dejarlo solo. Más allá del gusto personal por el rock, Ozzy no representa valores dignos de homenajes institucionales. Su vida estuvo marcada por excesos, drogas y escándalos. Usar al Congreso para tributos personales es un exceso más... pero del poder.