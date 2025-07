POLITICÓN: Trump amenaza la industria automotriz de Coahuila con renegociación del T-MEC

I. DOBLE FRENTE

A la amenaza arancelaria de Donald Trump ahora se suma otra: la intención de renegociar el T-MEC y frenar la producción de autos fuera de EU. Su secretario de Comercio fue claro: “No queremos carros hechos en México”. El mensaje pone en alerta a Coahuila, segundo estado exportador del país y bastión del sector automotriz. Si el discurso se convierte en política, el impacto sería contundente. Paradójicamente, Coahuila, uno de los estados que más ha aprovechado el nearshoring, enfrenta ahora el riesgo de las políticas del país vecino, el mismo que por nuestra ubicación geográfica nos ha dado oportunidades de crecimiento industrial.

II. ALERTA INDUSTRIAL

Coahuila produce uno de cada cinco autos en México y destina más del 40 por ciento de sus exportaciones al sector automotriz. Cualquier cambio en el T-MEC tiene repercusiones; si EU impone restricciones, se afecta inversión, empleo y logística. Las exportaciones ya cayeron 7.1 por ciento este año. El desafío es claro: anticiparse al golpe e impulsar la diversificación industrial, antes de que la dependencia externa se convierta en vulnerabilidad crónica. Y para eso se necesita algo más que ver pasar las cosas, se requiere estrategia.

III. ¿Y LA ESTRATEGIA?

Mientras Trump amenaza con renegociar el T-MEC y cerrar la puerta a los autos hechos en México, en Coahuila la Secretaría de Economía parece en pausa. Luis Olivares mantiene perfil bajo justo cuando se necesita claridad. ¿Dónde está el plan, si un tercio de la inversión industrial del 2024 lo ocupan empresas chinas y coreanas? La dependencia creció rápido, sin controles ni diversificación. El nearshoring no se administra con boletines de bienvenida, sino con política pública. Si el modelo cambia, ¿qué haremos? Porque esperar que nada pase, no es estrategia. Es suerte.

IV. CON BANDERA CHINA

En Saltillo los parques industriales están a reventar con una absorción sólo en 2024 de 32 por ciento del espacio disponible por empresas chinas. ¿Eso es bueno o malo? Pues depende cuál sea el plan... con las tensiones entre Trump y China, ya se cancelaron –entre Nuevo León y Coahuila– 12 proyectos y se esfumaron mil millones de dólares. La ocupación está al tope, con menos del uno por ciento de espacio disponible... Habrá que repensar qué tipo de inversión queremos atraer, pero para eso, claro, se necesita un plan.

V. CALLE SIN LEY

En la calle Colombia, de la colonia Privadas de Luxemburgo, la vida cotidiana se volvió un viacrucis para los vecinos. Fiestas a diario, motocicletas rugiendo de madrugada, lenguaje altisonante, obstrucción de cocheras y, para acabarla, agresiones. La casa, rentada desde hace dos años, es ahora ocupada por un club de motociclistas que actúa con total impunidad. El ruido, dicen, es tan persistente como la indiferencia de las autoridades. Lo que no es complicado es notar el abandono de la autoridad municipal, a cargo de Javier Díaz. El desorden parece tener fuero... ¿o padrino?

VI. PROTECCIÓN SILENCIOSA

Recientemente, nos cuentan, la policía municipal fue alertada por el ruido excesivo... y en lugar de actuar, les avisó a los fiesteros. ¿Coincidencia? Se comenta que quien renta la propiedad tiene vínculos con un alto funcionario estatal que trabajó por años en el municipio. No se ha dicho oficialmente, pero los vecinos lo intuyen: hay manos invisibles que frenan cualquier intento de orden. En Saltillo se presume legalidad, pero, nos dicen, hay rincones donde impera la ley del compadrazgo y del silencio. ¿Será?

VII. ESCÁNDALO EN RUTA

El caso que involucra a Adán Augusto López sigue dando de qué hablar. Ahora, Mexicanos contra la Corrupción reveló que el Tren Maya fue utilizado por el grupo criminal “La Barredora” para hacer negocios con combustible robado y renta de terrenos. El problema no es sólo el huachicol, sino que uno de los líderes era Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en Tabasco, nombrado por el hoy senador. Si la obra era para detonar desarrollo, lo hizo, pero primero para los cercanos al grupo en el poder y para el crimen organizado.

VIII. CÓMPLICES O CIEGOS

La investigación muestra que la red criminal operaba con conocimiento de funcionarios y buscaba pactar con el gobierno. Se menciona incluso al actual gobernador de Tabasco, Javier May. Desde 2019 había alertas de inteligencia, pero nadie detuvo a Bermúdez, quien huyó a inicios de este año. Lo nombraron, lo sostuvieron y ahora lo niegan. Si sabían y no actuaron, fue complicidad; si no sabían, fue negligencia. Cualquiera de las dos... ya es demasiado.

IX. LA JUGADA

Según publicó Rodrigo Paredes, el expresidente del IEC –destituido por irregularidades en su gestión– en sus redes sociales, el INE se prepara para declarar desierto el concurso para la Presidencia del IEC, derivado de las negociaciones de su actual presidente interino, Óscar Rodríguez con Guadalupe Taddei, lo que le permitiría estar hasta 2029 en el cargo. No se sabe si Paredes aún tiene sus informantes en el INE o sigue respirando por la herida e inventó el supuesto acuerdo para generar revuelo. Lo raro es que este tipo de movimientos no se ajustan a la ética interna del INE y a lo estipulado en la legislación electoral, por lo que hay que tomar con cuidado la afirmación.