POLITICÓN: Prueba de agua para Viviendas del Bienestar en Coahuila

Sin embargo, el túnel todavía no termina. La eventual reapertura será apenas el inicio de la recuperación para una actividad que ha perdido alrededor de 3 mil millones de pesos en Coahuila y que además enfrentó cinco años consecutivos de sequía. Ahí comenzará uno de los principales retos para el secretario de Desarrollo Rural, Jesús María “Chuma” Montemayor: convertir el trabajo sanitario realizado durante estos meses en una recuperación sostenida para los ganaderos coahuilenses.

Ayer nos preguntábamos: ¿y Coahuila para cuándo? Ya hay una respuesta. El presidente de la Unión Ganadera Regional, Homero Amezcua Villarreal, estima que la exportación de ganado coahuilense hacia Estados Unidos podría reanudarse durante la primera semana de noviembre, siempre que las dos primeras fases del plan de reapertura anunciado por el gobierno estadounidense -que iniciará el 24 de agosto en Sonora y posteriormente continuará en Chihuahua- transcurran sin contratiempos.

3. COMO DIGO UNA COSA...

Ya sabemos que la congruencia no es la característica principal de los políticos, pero se agradecería que al menos intentaran fingir un poco. Es el caso de la regidora morenista con licencia, Alejandra Salazar Mejorado, quien a propósito del caso del perrito Rocky ya “advirtió” que si no se da una “condena justa” habrá “desorden” en las calles... pero al mismo tiempo se pregunta ¿por qué se ha perdido la empatía y por qué “todo mundo en Saltillo está perdiendo la cabeza”?

4. A LA PESCA

Como ya se ha dicho, nadie puede decir que las autoridades locales, como la Fiscalía de Federico Fernández Montañez, no haya actuado con celeridad y eficacia en el caso. Se detuvo a la presunta responsable, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y se establecieron tres meses para la conclusión de la investigación. Pareciera más bien que, antes de buscar justicia lo que se busca es ver cómo se capitaliza políticamente el asunto, es decir, se adopta el papel de pescador en río revuelto...

5. ¡MÍRENME, AQUÍ ESTOY!

El que tampoco desperdicia oportunidad para treparse al tren del meme es el lagunero Antonio Attolini. A propósito de la “polémica” causada por los dichos del jefe del Gabinete en Saltillo, Cesar Iván Moreno, el morenista publicó un post en el que parafrasea las expresiones de aquel y les pone su “toque personal”... pero sin mencionarlo. No cabe duda que en eso de las redes sociales, todo gira alrededor de ganar likes y atraer la atención, así sea por las razones equivocadas.

6. EL EXAMEN

El examen de admisión en línea para licenciatura de la UNAM terminó bajo la lupa. La institución, encabezada por el rector Leonardo Lomelí, reconoció irregularidades, abrió una investigación y presentó una denuncia. A ello se sumaron publicaciones en redes sociales en las que algunos aspirantes presumían o admitían haber utilizado inteligencia artificial y otros apoyos durante la prueba. Más allá de los casos que se acrediten, el episodio abre un debate: ¿cómo blindar un proceso de selección cuando la tecnología avanza más rápido que los mecanismos de evaluación?

7. EL RETO

Esta semana se volvió viral el caso de un profesor en Estados Unidos que escondió una palabra en texto blanco, invisible para sus alumnos, dentro de un examen. Quienes copiaron el contenido y lo pegaron en un sistema de inteligencia artificial entregaron respuestas que repetían esa palabra sin advertirlo, delatando el uso de la IA. Casos como éste anticipan uno de los desafíos para las universidades. En la UAdeC, el rector Octavio Pimentel también tendrá que enfrentar ese reto: convertir la inteligencia artificial en una aliada del aprendizaje, sin que sustituya el esfuerzo ni el pensamiento crítico.

8. PRUEBA DE AGUA

En febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum entregó en Monclova las primeras viviendas del programa Vivienda para el Bienestar. Cinco meses después, las lluvias hicieron su propia inauguración: drenajes colapsados, aguas residuales y vecinos inconformes en Colinas de Santiago. Porque entregar llaves es fácil; lo difícil es que las casas pasen la prueba de agua. Los listones se cortan en un día... los problemas de infraestructura suelen quedarse mucho más tiempo.