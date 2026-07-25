POLITICÓN: Reabren frontera a ganado primero en Sonora... ¿y Coahuila pa’ cuando?

La estancia de Arturo Islas en Saltillo duró menos que el eco de los gritos que intentó capitalizar. Llegó con cámaras, transmisiones en vivo y un discurso de confrontación. Mientras unos buscaban el reflector, la Fiscalía General del Estado, el Gobierno de Coahuila, el Ayuntamiento de Saltillo y los colectivos locales construían acuerdos y daban seguimiento al caso. La defensa de una causa no se mide por el volumen de los gritos, sino por los resultados que deja. Eso, al final, es lo que verdaderamente trasciende del caso Rocky.

Para finalizar con el caso de Rocky, vale la pena quedarse con una lección. La indignación social fue legítima, pero los mejores resultados no surgieron de los gritos ni de las amenazas, sino de las instituciones. Quien también siguió el caso fue la Miss Universo, Fátima Bosch, que se sumó a la conversación pública sobre lo ocurrido. Tras la actuación de las autoridades, reconoció en un intercambio de mensajes con el gobernador Manolo Jiménez, la respuesta institucional, que el caso sienta un precedente en favor de la protección animal y ofreció colaborar en futuras campañas de concientización. Al final, la justicia se construye con expedientes sólidos, no con transmisiones en vivo.

III. AUSTERIDAD

El diputado federal de Morena, Antonio Castro, ha construido buena parte de su discurso político alrededor de la austeridad republicana y de una crítica constante al gasto destinado a la promoción personal. Sin embargo, los reportes públicos de la Biblioteca de Anuncios de Meta muestran que su estrategia de posicionamiento en redes sociales ha implicado una inversión importante en publicidad digital durante los últimos meses. No hay nada ilegal en ello. Lo que resulta difícil de conciliar es que quien cuestiona ese tipo de prácticas cuando las realizan otros, hoy recurra al mismo mecanismo para fortalecer su propia imagen pública.

IV. CONGRUENCIA

La publicidad política no es, por sí misma, un problema. Todos los actores públicos tienen derecho a comunicar su trabajo. Lo que sí merece una explicación es la diferencia entre el discurso y los hechos. Si durante años se condenó el uso de recursos para construir imagen y se hizo de la austeridad una bandera política, resulta inevitable preguntarse por qué esa lógica parece cambiar cuando la promoción beneficia a quien antes la criticaba. En política, la congruencia suele pesar más que cualquier campaña publicitaria.

V. ¡POR FIN!

El departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que encabeza Brooke Rollins, le puso fecha ayer a la reapertura de la frontera común al ganado vivo mexicano. Si nada extraño ocurre, dentro de 30 días, es decir, el 24 de agosto, volverán a exportarse ejemplares bovinos desde nuestro país. La mala noticia -al menos para los productores de Coahuila- es que solamente se abrirá un punto de cruce: el de Douglas, Arizona, población colindante con Sonora. Y aunque se mencionan otros dos puertos como susceptibles de incorporarse a la lista -Santa Teresa y Columbus, en Nuevo México-, no se especificó ninguna fecha para que ello ocurra.

VI. ¿Y NOSOTROS?

¿Por qué los estados de Sonora y Chihuahua se encuentran a la cabeza de la reapertura de la frontera a la exportación de ganado? ¿Qué le falta a las fronteras coahuilenses para formar parte de este club? Y, más importa aún, ¿hace cuánto sabemos de la diferencia y qué se ha hecho hasta ahora para reducirla? Son preguntas que debe responder el secretario del ramo, Jesús María Montemayor y son clave para ponerle fecha a lo que importa acá: ¿y Coahuila para cuándo?

VII. SE EQUIVOCÓ

Las expresiones del jefe de Gabinete del Gobierno de Saltillo, César Iván Moreno, merecen una reflexión. En una conversación con un visitante extranjero, realizada en el marco de las celebraciones por el 449 aniversario de la ciudad, describió a los saltillenses como personas “especiales” y “poco cercanas”. Está en libertad de pensar lo que considere, pero se equivoca si cree que esas expresiones se quedan en el ámbito personal. Su función debería ser justamente la contraria: promover a Saltillo, hablar bien de su gente y fortalecer la imagen de la ciudad, independientemente de las opiniones que pueda tener a título personal.

VIII. NUESTRA ESENCIA

Quien interpreta esa forma de ser como defecto probablemente desconoce que los pueblos no desarrollan su identidad por casualidad. Nuestra cultura, nuestras costumbres e incluso ese carácter reservado tienen una explicación y un propósito. Lejos de ser una muestra de frialdad, reflejan una comunidad en la cual la confianza se gana, la palabra tiene valor y la amistad suele ser duradera. Basta ver la ciudad que hemos construido para entender que esa manera de ser no es una debilidad sino uno de los cimientos sobre los que descansa el desarrollo de Saltillo.