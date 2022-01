POLITICÓN: REACTIVACIÓN

I. REACTIVACIÓN

Las grillas palaciegas se reactivaron con la entrada del Año Nuevo. Anote que en el segundo piso de Palacio Rosa nuevamente se habla de la salida de Jaime Guerra de la Secretaría de Economía. Como se lo habíamos comentado, para ocupar la silla que quedará acéfala en la oficina principal del piso 12 de la Torre Saltillo suena fuerte Alfredo Paredes, pero quienes desenredan bien el hilo de los corrillos políticos dicen que quien ya se sumó en la carrera es Claudio Bres, quien hizo buen papel como alcalde de Piedras Negras. Se espera un final de mucha antología.

II. DEnuncia

Por cierto, al ex alcalde nigropetense le abrieron una cuenta de Facebook falsa, por lo que ya presentó la denuncia en la Fiscalía General del Estado de Gerardo Márquez Guevara. El también empresario de medios de comunicación dijo que se debe prevenir el robo de datos personales o ser víctima de alguna extorsión. Ya son varios los servidores públicos que se han dolido de esto, como también le sucedió hace tiempo a la tía Esther Quintana, a quien le hackearon su WhatsApp.

III. por verse

Lo dicho, inició el 2022 y con él arrancó de facto la carrera para el 2023 en los diferentes partidos. En Morena, Reyes Flores, super delegado de la 4T en Coahuila, se adelantó al disparo oficial. A ritmo de rap-hip-hop, el funcionario federal difundió un jingle al que tituló “Somos los reyes”, claro, en alusión a su nombre. En el material, el lagunero afirma ser el de las confianzas de AMLO, aunque esto estaría por verse, luego de su desastroso papel como responsable de los comités de defensa del voto de Morena en las elecciones de diputados y alcaldes, en 2020 y 2021.

IV. RESPUESTAS

Y seguramente que el madruguete del abogado acelerará la respuesta de los muchos “calefactos” que el partido presidencial tiene en Coahuila. Así que en breve seguramente lanzarán promocionales disfrazados el Niño Azul Luis Fernando Salazar; Ricardo Mejía; Antonio Attolini Murra, a quien muchos identifican como el real consentido de AMLO; Javier Guerrero; José Ángel Pérez y hasta las hermanas Miroslava y Hortensia Sánchez, entre otros conocidos “cuadros” morenos.

V. JUSTICIA

Javier Díaz, titular de la Administración Fiscal General, ajustó el proceso de entrega de placas y documentación por el pago de sus impuestos vehiculares. Luego de las críticas por la desorganización y fallas del sistema Captura, Activa y Recoge, que se supone evitaría las largas filas, ahora, les están haciendo justicia a quienes pagaron desde diciembre e hicieron con tiempo su cita. Al llegar a los módulos, empleados preguntan a las personas si van con cita; en caso afirmativo, las forman en una fila especial, mucho más corta que la de los ciudadanos sin cita. ¡Javier justo!

VI. OPERADOR

Aunque ya casi se descartó la llegada al PRI estatal del diputado local Jesús María Montemayor, hace días, junto con la alcaldesa Diana Haro, de Sabinas, se apersonó en lugares como Nuevo Barroterán, Villas de Agujita y Cloete. También por su cuenta, Chuma se dejó ver en Palaú, en Múzquiz; y en otros sectores de San Juan de Sabinas. En todos estos puntos platicó con la gente. El legislador doméstico sin duda encabezará la operación del tricolor en territorio para 2023. Veremos y diremos.

VII. promesas

En Matamoros, el alcalde melonero Miguel Ángel Ramírez, promete a diestra y siniestra que él y los funcionarios de primer nivel se bajarán los sueldos, incluso, que también los regidores. El priista dice que también denunciará a varios funcionarios de la administración pasada por la deuda irregular de 100 millones de pesos que le heredaron entre el Ayuntamiento y el SIMAS. Dicen que prometer no empobrece, por eso, en esta primera semana de mandato, Ramírez no ha parado de asegurar que su administración va en serio contra el ex alcalde Horacio Piña.

VIII. LICENCIA

El alcalde reelecto de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos, sigue dando de qué hablar. Ahora, le pidió a la síndica de mayoría, Alejandra Flores, que solicitara licencia ¡para designarla tesorera del Ayuntamiento! El asunto ya generó escozor en el Cabildo maderense y hasta en el Congreso del Estado, donde ya se abordó el caso, específicamente, por la diputada Claudia Rodríguez, quien consideró el asunto como irregular, pues ni siquiera se dio un previo aviso de la licencia de la edil.

IX. CUARENTENA

En el IEC de Gabriela de León, hasta ayer eran casi veinte empleados, funcionarios y consejeros contagiados de COVID-19, por lo que en el órgano electoral ya puede hablarse de un contagio masivo interno. En las próximas horas, a los casos confirmados podrían agregarse más, pues hay al menos nueve personas esperando los resultados de sus pruebas y otros que deberán realizárselas también. En tanto, todo el personal del instituto está en rigurosa cuarentena. Este organismo era el que más puntualmente seguía los protocolos, incluso, exigiendo careta, pero ni así.