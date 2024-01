POLITICÓN: Rodrigo Paredes debe poner sus barbas a remojar

I. BARBAS I

Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. La frase, dicen quienes conocen a detalle la vida dentro del IEC, retumba cada vez con mayor frecuencia en la cabeza del consejero presidente, Rodrigo Paredes Lozano. ¿Y a quién le cortaron las barbas?, preguntará usted. Bueno: en realidad fue el cuello de la hoy ex presidenta del Instituto Electoral de Campeche lo que rebanaron los integrantes del Consejo General del INE, encabezados por Guadalupe Taddei. Los hechos ocurrieron apenas el viernes pasado y por estos lares, como es normal, pasaron más bien inadvertidos.

II. BARBAS II

¿Y..?, revirará cualquier espontáneo con ganas de imitar a Lucero. Pues que, según nos informan, en las oficinas centrales del INE ya se encuentra armado un expediente -en contra de Paredes- que contiene exactamente los mismos elementos que llevaron a la destitución de Lirio Suárez Améndola: acusaciones por contratar de forma irregular personal con cargo al presupuesto institucional. Es cuestión de tiempo, se dice, para que el asunto pase al pleno y se vote. Habrá que ver.

III. ¿MISTERIO?

Y de órganos autónomos hablando, se comenta en los corrillos políticos que a más de uno en la nueva estructura gubernamental de Coahuila preocupa que en el ICAI, hoy comandado por Dulce María Fuentes Mancillas, no se acabe la turbulencia interna pese a la reducción en el número de comisionados y la salida de quien, se suponía, era el origen de toda discordia en la institución: el ex comisionado Luis González Briseño. Y si el mal sigue, dicen los perspicaces, pues ha de ser porque la causa sigue allí... y nadie duda que se trata exactamente de la misma que antes. Habrá que ver si alguien desentraña ese misterio.

IV. ¿Y SI PEGA?

Donde el misterio se despejó rápido ayer fue en el nuevo Nuevo León de Samuel García y su nuevo look. Fue el propio mandatario quien alimentó la curiosidad al publicar un video en el que anunciaba el “corredor FIFA”. Y aunque luego todo resultó ser puro clickbait, pues el gobierno fosfo-fosfo apenas va a enviar su cartita a Santa FIFA para que Monterrey sea sede del sorteo de grupos del mundial 2026, no ha faltado quien pregunte: ¿y si resulta que es chicle?

V. PREOCUPACIÓN

Los trágicos sucesos posteriores al partido del fin de semana entre Santos y Rayados, en Torreón, tienen muy preocupado a más de uno en la Perla de la Laguna. Pero no vaya usted a creer que la preocupación se orienta a desentrañar la naturaleza de lo ocurrido y, de allí, extraer lecciones para evitar el riesgo de que el episodio se repita. Lo que preocupa a quienes tienen intereses en el negocio del futbol en aquella región es que el resultado de las investigaciones que realiza el equipo del fiscal Gerardo Márquez dé pie a que la Federación Mexicana de Futbol le imponga un veto al Territorio Santos Modelo.

VI. ...POR EL NEGOCIO

Y que esto último llegara a ocurrir tampoco preocupa porque la afición lagunera pudiera quedar privada, por un tiempo, del principal espectáculo regular con el que cuenta, sino por motivos muchos más mundanos: si le cierran el estadio a los muchachos de Pablo Repetto, una de las consecuencias más evidentes de tal hecho sería el golpe a las carteras de quienes ganan cada vez que se vende una cerveza dentro del inmueble.

VII. DURO Y TUPIDO

De norte a sur y de oriente a poniente de la geografía coahuilense hay servidores públicos, sobre todo en los gobiernos municipales, que ya no ven lo duro sino lo tupido con las revisiones que un día sí, y al otro también, les receta la Auditoría Superior del Estado. Pero lo que más pone nerviosos a los auditados, se dice, es desconocer el objetivo real de tales diligencias, pues según los enterados se trata de ejercicios que no están bajo el control -y tal vez ni el conocimiento- del titular de la dependencia, Manuel Rodríguez, sino que obedecen a “otras circunstancias”, para utilizar un término de moda.

VIII. COMO DE NOVELA

¿Cómo podría ocurrir algo así? La respuesta, se asegura, es que el área en cuestión no le responde al Auditor sino a “terceras personas”, que no forman parte de la institución pero supieron aprovechar su posición en la administración del ex gobernador Miguel Ángel Riquelme para “colonizar” la Auditoría y desde allí construir un polo de poder. Suena a trama novelesca, pero quienes dicen tener los pelos de la burra en la mano aseguran que así es.

IX. ‘YO NO FUI’

Donde ya comenzaron a “echarse la bolita” con el tema del “mini parque industrial” que está por autorizarse en el norte de la ciudad, es en el gobierno municipal de Saltillo. Los vecinos del área, que reclaman un indebido cambio en el uso del suelo para construir y operar bodegas de uso industrial en un área residencial, señalan que en la dependencia comandada por José Antonio Lazcano Ponce tratan de escurrir el bulto dándoles a entender que, si los permisos para dichas instalaciones se otorgaron, fue porque el área de vialidad, a cargo del comisionado Miguel Ángel Garza Félix, dio su visto bueno. ¿Será?