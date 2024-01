POLITICÓN: ¿Candidatos panistas a diputaciones federales podrán vencer a Morena?

I. GRUPO

El grupo dominante de La Laguna se quedó con dos candidaturas, mientras que a la gente de Mario Dávila le dieron una. Contra todos los pronósticos así quedan los candidatos del PAN, de Elisa Maldonado: va Memo Anaya como candidato del Distrito 5 de Torreón y Theodoros Kalionchiz como candidato del Distrito 2 de Monclova. La representación proporcional o candidatura pluri le tocó al ex presidente del partido, Jesús de León Tello, quien todavía estaría por verse que pueda llegar a la Cámara. Sin embargo, como se dijo en este espacio ayer, hay quienes dicen que Memo y Theo afrontarán una cruda realidad: la pérdida de arrastre del panismo y más con las decisiones de Marko Cortés. ¿Los albiazules podrán vencer a Morena o de nuevo se irán en blanco como hace tres años?

II. POLITÉCNICO

En San Buenaventura, de Hugo Lozano, está sucediendo algo realmente extraño. Hay protestas de los estudiantes del campus del Politécnico Nacional porque presumen que la institución la cambiarán a Ramos Arizpe. Nació como un gran proyecto, y era una luz al final del túnel para muchos jóvenes y sus familias. Veremos que dice el secretario de Educación, Emanuel Garza, al respecto.

III. CONTROL

El control de paso de migrantes hacia la frontera de Coahuila con los Estados Unidos se mantiene, sólo que -como antes- están utilizando otras vías. Tanto el secretario de Gobierno del anterior gobierno estatal, Fernando de las Fuentes, como el mismo Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez, hablaron en su momento de bandas organizadas que trafican con personas. Hoy en día se han dado detenciones en diferentes puntos de la entidad, pero de personas que llevan a migrantes en vehículos particulares a la frontera. ¿Volvieron o nunca se han ido esas bandas? El tren no ha dejado de ser un problema, pero sí la prioridad en la búsqueda de delincuentes que trafican.

IV. NO APTO

Nomás diga si no las cosas en Parras, de Fernando Orozco, andan pata pa’rriba. El hecho de que Ignacio Segura, ex alcalde, se quiere lanzar otra vez pero por Morena habla de que todo mundo anda desesperado. Segura no es la persona ideal para competir a ningún puesto de elección popular, no es ni siquiera apto para estar dentro de un partido político.

V. ORGANISMOS

Eso de que Andrés Manuel López Obrador quiere desaparecer a los organismos autónomos no es novedad, el caso es que no se sabe si lo haría también en las entidades. Hablando del INAI y del ICAI de ambos no se hace uno para que los sujetos obligados cumplan con su información pública mínima. Aquí Dulce Fuentes llegó para nadar de muertito mientras los municipios son omisos en publicar mucha de su información de la cual están obligados por Ley. Lo que más busca la ciudadanía son cuentas y estados financieros, pero nadie puede localizar un contrato de obra o de compra, tampoco viáticos, por ejemplo. Convendría saber cómo es que hacen la evaluación anual porque algunos ni siquiera habilitan su página de internet.

VI. FRENTE

El llamado frente opositor se está desintegrando. Primero fue en Coahuila, hay otras entidades en donde o no va el PRD o no va el PAN en los procesos locales. Así son las alianzas: de conveniencias. Lo que no es normal es que un dirigente nacional como Marko Cortés salga a darse un balazo en el pie como lo hizo acá al revelar el más oscuro acuerdo, todavía por nadie reconocido.

VII. CUOTAS

La lista final de candidatos al Senado es clara: cada uno obtuvo una tajada del pastel. Por lo tanto no se entiende la supuesta disputa por la candidatura de Miguel Riquelme en Coahuila. El ex gobernador -a ver de muchos priistas es el único que puede garantizar el triunfo dadas las circunstancias actuales- ni siquiera estuvo levantando la mano como en otros casos, espero paciente a que se decidiera el tema. En la lista están él en Coahuila, Carolina Viggiano en Hidalgo y con eso se completa la cuota, para este estado. Lo que sí a pocos les agradó fue ver de nuevo a Manlio Fabio Beltrones compitiendo por tierra en Sonora, cuando era más fácil darle una pluri para que no espantara votos.

VIII. OFICINA

En vista de la ausencia, el diputado de Morena, Alberto Hurtado, se apersonó en la oficina del titular de la Profeco nacional, David Aguilar. La petición fue clara: una oficina para Saltillo. Sería el regreso, porque ya existía, incluso aquí estuvo instalada la delegación Coahuila. No se pierde nada con la petición, pero se ganará bastante si se logra que la oficina de la Procuraduría regrese a la capital. Veremos si le hacen caso.

IX. CANDIDATA

En Morena pasó lo que tenía que pasar: Claudia Sheinbaum se convirtió en la candidata a la Presidencia de la República. Contrario a lo que vio en el principio del proceso interno, ahora sí estuvieron todos los que participaron, aplaudiendo y votando. ¡El que se mueve no sale en la foto!, y lo peor, seis años fuera del presupuesto. Doña Claudia y todos los morenos sólo hablan de AMLO, de lo que ha hecho el presidente, pero no hay nada más. Venden la continuidad de la 4T, que para muchos ha sido positiva, pero para otros no. ¿Cómo llegarán a los grupos que no creen en ellos? Claudia ya pasó la etapa de precampañas, pero no ha aprendido a manejar su discurso, porque su voz adormece.