POLITICÓN: Trae el IEC un desorden, ahora con el debate en Torreón

I. CEVICHE Y TACOS

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa propuso ayer una cumbre con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador para resolver el conflicto creado por la irrupción de las fuerzas policiales ecuatorianas en la embajada de nuestro país en Quito. Lo ocurrido, de acuerdo con el mandatario sudamericano, no es nada que no arregle una mesa bien puesta con ceviche y tacos. El tabasqueño ya rechazó el ofrecimiento porque dijo que “no se trata de ninguna frivolidad el asunto”. Al presidente ecuatoriano sin duda le falló el cálculo en su ofrecimiento. A lo mejor si hubiera propuesto unos tamalitos de chipilín...

II. SE ENFRÍA

Sarcasmos aparte, lo cierto es que la cuatroté tendría que ir buscando una ruta de solución rápida al conflicto pues, de acuerdo con quienes le saben al tema, eso de que la ONU expulse a Ecuador, mientras se resuelve el pleito en la Corte Internacional de Justicia y así forzar al gobierno de Noboa a “entregar” a Jorge Glas, nomás no va a caminar. Y mientras sigan pasando los días, pues el asunto se va a ir enfriando y ya no será útil como distractor.

III. INADVERTIDA

Si algo inflama el ego de los políticos −sobre todo de los novatos− es que las personas les reconozcan en la calle o en los lugares públicos a donde asisten. Sentir el “asedio del pueblo” les alimenta además la certeza de que a la gente se le hace tarde para votar por ellos. Pero eso no fue lo que le ocurrió ayer a la morenista Alejandra Salazar cuando acudió “de casualidad” a un centro comercial del oriente de la ciudad en donde, por más que se paseó por las tiendas, ataviada con su uniforme de la 4T, nadie se acercó a pedirle una selfie. Otra muestra de que no es lo mismo cosechar likes en redes que simpatías en el mundo real.

IV. OCULTA

En el extremo opuesto se encuentra la aún candidata del Verde a la alcaldía de Saltillo, Elisa Catalina Villalobos, a quien todo mundo −en el Partido Verde, conviene aclarar− intenta localizar y no puede, pues mientras no reaparezca para ratificar su renuncia a la candidatura, las huestes de “Pepe Cuco” Sandoval no pueden proponer a nadie en su lugar. ¿Por qué se les andará escondiendo la exmorenista? ¿Hay mar de fondo en el caso? Habrá que seguir atentos.

V. DESORGANIZACIÓN

Cómo estará el desorden que traen en el IEC, de Rodrigo Paredes, que ayer tuvieron que cambiar de emergencia la sede del debate de este domingo en Torreón. Originalmente la comisión responsable de los debates, que encabeza el consejero Juan Carlos Cisneros, había rentado un salón en el Hotel Marriott, pero ayer se dieron cuenta de que solamente reservaron el espacio para el domingo... y resulta que el sábado tienen programado un ensayo. Y cuando quisieron rentar el espacio para ese día les dijeron que no se podía porque hay una boda programada. ¿A quién puede extrañarle que las cosas salgan mal con esta evidencia?

VI. CONFIRMADO

Como se lo adelantamos ayer en este espacio, el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) estrenó ayer director General. Con la designación de Carlos Antonio Franco Flores se acabaron los pretextos y la nueva administración que encabeza Dulce Fuentes tiene que disponerse a ofrecer resultados, y eso incluye rescatar a la institución del pozo al cual la condujeron quienes estuvieron al frente de ella en los últimos años. Habrá que ver si eso ocurre.

VII. TODO SIGUE IGUAL

Donde no pasa nada, pese a todos los rumores que circularon, es en la oficina saltillense del Registro Público de la Propiedad desde donde sigue despachando sin contratiempos la vacacionista VIP, Mónika Zertuche. Y es que aun cuando hace algunas semanas se apostaba doble contra sencillo que tenía pie y medio fuera de la institución, lo cierto es que, parafraseando al Tenorio, la funcionaria sigue gozando de cabal salud pese a los reiterados anuncios de su separación de la nómina pública. Hay quienes dicen incluso que su mayor preocupación en estos momentos es el destino de su siguiente viaje a través del Atlántico.

VIII. DISCUSIÓN PELIAGUDA

La “intervención” que un grupo anónimo realizó del letrero monumental que se encuentra en el Cerro del Pueblo y reza “Cristo Vive”, para convertir la expresión al lenguaje feminista, convoca a una discusión con múltiples aristas que no parecen evidentes en primera instancia, pero deben ser tomadas en cuenta. La menos relevante, quizá, sea la relativa a la reglamentación sobre anuncios y el uso de los accidentes topográficos para colocarlos. A ver quién le entra a conducir ese debate.

IX. NO ES LO MISMO...

El que ya se contagió de la megalomanía de su compadre Samuel es el candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez. Y es que el emecista ya se creyó eso de que basta con decir que ya está en segundo lugar para que la afirmación sea cierta. Samuel tampoco estuvo nunca en segundo, pero la diferencia con el gobernador fosfo-fosfo es que el de Nuevo León tiene un gran aplomo para mentir y entonces logra que muchos se vayan con la finta. El asunto es que hoy no existe una sola encuesta que le dé siquiera 10 puntos al de las botas naranja y sí algunas que ponen a su partido en zona de riesgo para la retención del registro.