POLITICÓN: Renuncia Elisa Villalobos, candidata del Verde en Saltillo, y ahora ni el teléfono les contesta

I. TIRÓ LA TOALLA

Más tardó en despegarse del atril, tras concluir el debate entre aspirantes a la alcaldía de Saltillo, que en tirar la toalla y anunciar su retiro de la competencia. Nos referimos a Elisa Catalina Villalobos, la aún abanderada del Verde, quien destacó en el citado ejercicio por no tener la menor idea de qué hacía ahí. Fue poco después de las nueve de la noche del mismo domingo, según nos comentan, cuando en el IEC se presentó la solicitud formal para borrar de la lista a la exmorenista. La renuncia, se dice, fue a las dos pistas: la de mayoría y la de RP. Es decir, no pretende quedarse con la regiduría “pluri”... en caso de que la obtengan.

II. TODAVÍA NO

Lo de “aún candidata” no es casual. De acuerdo con la legislación electoral, las candidaturas solamente puede sustituirse cuando exista una renuncia por escrito que, además, debe ser ratificada ante la autoridad. Y Elisa Catalina, aunque aparentemente ya firmó la renuncia en papel, no ha acudido a ratificarla personalmente al IEC. Lo peor del asunto es que en el Verde dicen que no la encuentran y que no les contesta el teléfono desde el domingo.

III. YA QUEDÓ

Donde sí está todo listo para el relevo, nos aseguran, es en el ICAI de Dulce Fuentes. Como le habíamos anticipado en este espacio, la comisionada presidenta se tomó en serio el proceso de reclutamiento para seleccionar al nuevo director general de la institución y, tras considerar varios prospectos, ya decidió fichar al saltillense Carlos Antonio Franco Flores. Tan pronto como hoy, se afirma, el próximo responsable del área ejecutiva del ICAI comenzará a recorrer los pasillos de la institución para conocer al equipo con el cual va a trabajar durante los próximos años.

IV. DA EL GATAZO

Franco Flores, de acuerdo con su curriculum, es abogado por el ITESM y estudió un Master en Ciencias Jurídica en la universidad catalana Pompeu Fabra. Se ha desempeñado como asesor en el Congreso de la Unión y ha sido funcionario del INAI en la Ciudad de México. En resumen, todo indica que sí le sabe al tema y que puede contribuir a reordenar la institución y darle un nuevo impulso a la tarea de construir una real cultura de la transparencia. Habrá que ver.

V. OPACAS

Se acabó el plazo para que quienes aspiran a las alcaldías pusieran a disposición de la ciudadanía su información personal y curricular... y hubo quienes no cumplieron, aunque ya el número es muy pequeño. Llama la atención que, entre quienes siguen resistiendo la transparencia, se encuentren dos de las más vocales representantes de la cuatroté en Coahuila: la muzquense Tania Flores y la acuñense Paloma de los Santos. Hasta ayer, y habiendo transcurrido casi 24 horas desde que se les venció el plazo, ninguna de las dos había colocado información alguna en sus perfiles del portal “Conóceles” del IEC... Ni siquiera su foto.

VI. ¿Y LA SANCIÓN?

Habrá que ver cómo toma cartas en el asunto la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, de Juan Antonio Silva, para que el incumplimiento por parte de estas y otras candidatas sea objeto de sanción y eso deje claro que las obligaciones de carácter electoral son eso, obligaciones, y no llamados a misa que atiende solamente el que quiere. Porque si ante el incumplimiento no pasa nada, lo que podemos esperar es que a la próxima nadie cumpla.

VII. NO SE HAGAN ILUSIONES

Y ya que andamos en el IEC, de Rodrigo Paredes, los enterados del tema nos dicen que, pese a todas las críticas recibidas, la autoridad electoral no piensa moverle una coma al formato del debate aprobado para las contiendas municipales, así que los electores torreonenses deben disponerse a presenciar este domingo un ejercicio igual de malo que el protagonizado aquí por la media docena de aspirantes a la alcaldía. A ver si allá les sale un Mitchel Márquez que le ponga sabor al caldo, o alguno de los candidatos decide animar el ejercicio con algo más que la monótona lectura de tarjetas escritas por asesores.

VIII. POR UNA SELFIE

El caso de la influencer rusa Inessa Polenko, quien ayer falleció tras precipitarse al vacío en un sitio turístico de Georgia, tendría que servir de advertencia y lección a quienes el apetito por los likes les lleva a tomar decisiones imprudentes. Polenko, como muchos de quienes persiguen la fama en redes, pretendía capturar la mejor selfie, la que nadie más tuviera, y eso terminó costándole la vida. Un precio demasiado alto por unos segundos de fama.

IX. CLUB DE TOBI

Como que la secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Elma Marisol Martínez, no cree mucho en eso de que éste es el “Gobierno de las Mujeres”. Y es que ayer, al organizar un “Encuentro de Participación Ciudadana”, en el marco de la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, convocó a un panel de expertos en Ciudadanía y Buen Gobierno, que fue moderado por el secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn. Con ello, el público tuvo frente a sí un escenario donde solamente había hombres. ¿A poco no es posible localizar a una mujer experta en el tema o, ya de perdis, ofrecerle a una el papel de moderadora?