POLITICÓN: Tres años de vacas flacas para el PAN

I. LABORES DE RECONSTRUCCIÓN

En el PAN de Elisa Maldonado serán tres años vacas flacas. Las prerrogativas, el dinero contante y sonante, que les entrega cada mes el IEC de Rodrigo Paredes a los azules, va a disminuir a partir del 2024. Perdieron casi 300 mil votos, se fueron al cuarto lugar del ranking estatal de partidos, y lo peor es que el número de votos determina la cantidad de dinero que les toca los próximos tres años. ¿Aprobación o desaprobación de los simpatizantes azules por su alianza? Usted juzgue. Pronto se podrán analizar las cifras de votos, para determinar si se cumplió lo que muchos pensaban: candidatos panistas al Congreso, ganaron con votos tricolores. Tiene mucha chamba por delante Maldonado, para reconstruir lo que fue la segunda fuerza política estatal.

II. NUEVO DISTRITO

No hay obstáculo alguno para que el INE de José Luis Vázquez ponga, a la voz de ya, manos a la obra para instalar lo que será el Distrito 08 de Coahuila. El próximo año, en la elección del nuevo Congreso de la Unión, en esta entidad se van a elegir ocho y no siete diputados federales, esto porque la población se ha incrementado, y la redistritación designó a Ramos Arizpe como la cabecera.

III. AL MEJOR POSTOR

El que asegura que continuará dentro de la política coahuilense es el ex candidato del PT, Ricardo Mejía. Ahora sus comunicados a los medios ya no tienen el logotipo del Partido del Trabajo, ni tampoco predomina el color rojo. Le llamará Movimiento Coahuilense, y le hace un guiño a Diego del Bosque, para que vuelva a admitirlo en las filas del morenismo, porque todavía le manifiesta su apoyo al Presidente, y además asegura que participará en las elecciones del próximo año. En Coahuila se eligen alcaldes, pero a nivel nacional Presidente, diputados federales y senadores. ¿Cómo le hará Mejía para tomar parte siendo sólo un movimiento? No le alcanza para constituir algún partido, pero sí ponerse a las órdenes del mejor postor.

IV. MOVIMIENTO

Se reporta movimiento en la Dirección de Notarías de Enrique Flores, pero no crea usted que por fin han iniciado algún tipo de proceso contra notarios que participan sin recato en los llamados fraudes inmobiliarios, para nada, lo que sucede es que hay gente que está pidiendo requisitos y examen para ver si la “suerte” les favorece en el fin del presente sexenio.

V. PALEROS DE VERDE

Manuel Velasco y todo el PVEM entró a la definición de candidato de Morena para la Presidencia con una firme convicción, según se ve, hacer lo que mejor saben hacer: convertirse en paleros. Y es que tras el anuncio de Claudia Sheinbaum de que el 12 de junio decide si pide licencia o no en el gobierno capitalino, los verdes le gritaron ¡Presidenta! ¡Presidenta! Pero eso no es todo, Velasco le manifestó su apoyo a Claudia, y eso indica que más que ir por la candidatura, fue para alcanzar algún puesto en el próximo Gobierno Federal, y no estar al desamparo del poder en los próximos seis años, apostando a que ganen. Los petistas, con Gerardo Fernández Noroña, son menos aspiracionistas, y se conformarán con candidaturas al Congreso.

VI. MÁS SEGUIDO

Y de morenistas hablando, se dice que en las próximas semanas a quien se le verá más seguido por Coahuila es a la propia “corcholata” favorita del Presidente, es decir, Claudia Sheinbaum. Lo que se dice en los corrillos políticos es que la aún jefa de Gobierno de la CDMX, tiene en la mira a la entidad para afianzarse de cara al proceso interno de Morena para definir a su abanderado en 2024.

VII. AMBICIONES

En el PT de Valeria Flores están todavía analizando el futuro y apenas les anda cayendo el veinte de que pudieron haber avanzado más en el estado, pero les ganó la ambición nacional con la decisión de Alberto Anaya de desconocer a Ricardo Mejía y darle el apoyo -totalmente ficticio- a Armando Guadiana. Por eso la gente que se unió al PT con otra perspectiva está evaluando seguir con los rojillos o buscar nuevos aires. Por lo pronto, los que andan todavía del lado de Valeria son Noé Garza y Carlos Villarreal. Los dos ex priistas se fueron primero con Mejía a Morena y ahora buscan que el PT los cobije, aunque no deben tener temor, casi termina el sexenio y no se vio por dónde les vayan a sacar los trapitos al sol.

VIII. EN NUEVO LEÓN

El que se quedó sorprendido de que hasta Nuevo León llegó el “Puro Pa’ Delante”, su frase de campaña, es Manolo Jiménez. En sus redes sociales publicó: “¡Órale! Hasta nuestros vecinos de Nuevo León se sumaron a nuestra gran campaña. Un fuerte abrazo para todos los amigos de por allá”. Enseguida se muestra la fotografía de un panorámico con la frase, sin embargo no aparecen logotipos de ningún partido.

IX. PIES EN LA TIERRA

Que el gobernador Miguel Riquelme no quiere meterle ruido al entorno nacional, y dice tener los pies bien puestos sobre la tierra. El nombre de Riquelme sonó para sustituir al actual presidente del PRI, Alejandro Moreno. Pero no hay proceso de renovación, ni tampoco Riquelme pensaría en ausentarse de la gubernatura antes de concluir su período. Es más: se dice que hay quien lo descarta para ese cargo partidista, aunque haya quienes lo ven para una senaduría en 2024. Lo que sí va a suceder es que pronto se reunirá con Manolo Jiménez, a quien a partir del domingo se le puede llamar gobernador electo, para enterarle de las obras y proyectos que están en proceso. La Ley contempla la entrega-recepción entre una administración estatal y otra, para lo cual deben nombrarse equipos.