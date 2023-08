POLITICÓN: Arranca ciclo escolar en el desacuerdo con la 4T y el SNTE coahuilense del lado de AMLO

I. CICLO ESCOLAR

Hoy, hoy, hoy, como diría Vicente Fox se sabrá de qué lado están los dirigentes magisteriales del SNTE. Arturo Díaz de la Sección 35, Everardo Padrón de la Sección 5, Isela Licerio Luévano Muñoz de la Sección 38. Entre muchos otros de sus abultados comités seccionales. Este inicio del ciclo escolar es distinto porque hay un desacuerdo con la 4T por los libros de texto gratuito, y ante la oposición legal de Coahuila a la repartición de estos libros, hay también un encono político y otro magisterial. El SNTE del coahuilense Alfonso Cepeda se puso del lado del Presidente −no le quedaba de otra− para incluso tratar de amedrentar a los gobernadores opositores. Todo queda reservado para el futuro.

II. PRESUPUESTOS

Se imagina un diálogo entre los rectores Salvador Hernández de la UAdeC y Alberto Flores. El punto de conversación no sería ni la infraestructura, ni los planes de estudios, ni la proyección a futuro, sino lo que han dejado de recibir ambas instituciones del Gobierno Federal de la 4T en la era AMLO. La UAdeC lo tiene cuantificado: mil 800 millones de pesos, de los cuales mil millones son para pensiones. La UAAAN no podría darle el pésame. Y la cosa viene peor en el 2024, anticipan los que saben.

III. JALISCO CLAVE

Todavía no se da cuenta Dante Delgado que en elecciones federales Movimiento Ciudadano es igual a Enrique Alfaro y Jalisco. Por donde le busque, los números dan a Alfaro como el mayor aportador de votos al MC en toda su historia. La separación de Alfaro, por la terquedad de Dante de seguir siendo esquirol de la 4T y echar mosca en la elección del 2024 a los del Frente Amplio, va a mandar a la lona a los naranja. Nomás basta conocer los números: los 7 distritos ganados por MC en 2021 fueron en Jalisco y el 30 por ciento de los votos también. En Nuevo León de Samuel García y Colosio Júnior no se ganó ni un sólo distrito electoral federal.

IV. PUERTA ABIERTA

Ahora hay que saber hacia dónde va Enrique Alfaro con su postura casi independentista, porque si no quiere ser candidato a Presidente, entonces ¿a quién va a empujar al puesto? ¿Será acaso que le está abriendo la puerta a Marcelo Ebrard? No obstante, también se puede pensar que Jalisco y sus números pueden inclinar la balanza final en la elección presidencial en favor del FAM de Xóchitl Gálvez, porque no se ve otra persona de candidata.

V. PIE ADELANTE

En Nuevo León de Samuel García volvieron a sacar un pie adelante del resto de los estados competitivos. Se anunció un gran sistema de parques, unidos por líneas verdes, peatonales, que puedan sentir a la ciudad como propia, con tranquilidad −aunque allá hay poca−, y de esparcimiento gratuito para todas las familias. Todos los parques más grandes de la Zona Metropolitana de Monterrey unidos con puentes caminables, en patines, con carreolas, en patineta, como quiera, menos con vehículo. Saltillo tiene lo suyo en parques, pero a pesar de los avances, la ciudad aún no ha tomado medidas significativas para privilegiar al peatón sobre el vehículo.

VI. ATENCIÓN EN CRECIMIENTO

Saltillo ha evolucionado como pocos hubieran imaginado. Lo que antes era una ciudad que pasaba desapercibida para muchas celebridades, hoy es un lugar donde no resulta extraño toparse con artistas en eventos privados. Tal es el caso de Drake Bell, quien fue visto disfrutando de unos tacos en la ciudad. Este tipo de visitas, que antes eran inusuales, demuestran que Saltillo ha comenzado a captar la atención de personalidades, lo cual siempre es una señal positiva para cualquier ciudad en crecimiento.

VII. EL GANADOR

Los morenos de Diego del Bosque están listos para a partir de hoy, en Coahuila y todo el país, decidir quién será su candidato o candidata a la Presidencia de la República en el 2024. Dicen que Adán Augusto López ya ganó, pero desde hace un buen rato, cuando consiguió contratos para sus cuates. Marcelo Ebrard sería el gran perdedor, se quedaría, como dice el dicho, “sin Juan y sin las gallinas”, porque Claudia Sheinbaum le saca ventaja de varios puntos, y con encuestadoras a modo, no hay quien le haga sombra. Además, es la continuidad –“recargada”– del presidente AMLO. Aquí, alegan los morenos, sí hay al menos estudio de lo que es comunismo puro y su aplicación, la izquierda se va a cargar más a su lado, al grado de asemejarse –que ya lo está– al autoritarismo.

VIII. DAÑO MAYOR

Lo que ha recibido hasta ahora el estado como pago de derechos e impuestos de la regularización de autos chocolate, dicen expertos, no se compara en nada con la afectación a la industria automotriz. Este sector genera empleo y se sostiene por la exportación, pero si se dedicara solamente al mercado nacional estaría muerto y enterrado. Según Blas Flores han llegado 35 millones de pesos para pavimentación.

IX. FESTEJO

Quienes asistieron al 50 aniversario de Christian Collier de la Marliere, un hombre con raíces laguneras, pero de linaje francés, no pudieron evitar levantar las cejas ante el despliegue de la celebración. Más de uno murmuró sobre cómo Collier parecía querer alardear de su riqueza, en una fiesta que muchos compararon con las legendarias celebraciones del Conde de Montecristo, personaje de la obra de Alexandre Dumas. No fue para menos: tres grupos musicales, entre ellos Aleks Syntek y una banda dedicada a interpretar covers de canciones que marcaron época, además de un DJ que animaba la pista. Todo esto en el hotel Quinta Real, que por una noche se transformó en una exclusiva discoteca. Pero no sólo en fiestas, Christian ha dejado huella. Recientemente, se ha convertido en el centro de atención en La Laguna −tanto en Coahuila como en Durango− al donar una réplica de la emblemática Torre Eiffel a la ciudad de Torreón.