‘Preocupaciones de gente blanca’, ¿de qué me quejo y qué tipo de problemas quiero resolver?

A veces me encuentro quejándome de, pues casi de lo que sea. Nos pasa, ¿verdad? Pasa con frecuencia en sesiones de terapia. Creemos que tenemos que hablar de problemas y de lo que está mal y de lo que no logramos solucionar. O tenemos un día complicado o llegamos a una reunión de amigos molestos con algún suceso o con alguien y queremos soltar todo eso para que otros empaticen con nosotros, nos den la razón, o solo para despresurizar. Válido. A diario hay cosas en la vida que nos molestan, que quisiéramos que no existieran, que no sucedieran.

Pero a veces todo está realmente bien y, en palabras de un cliente, nos hundimos en “preocupaciones de gente blanca”. Suena muy ofensiva la frase. Especialmente en estos tiempos en que “gente blanca” se refiere a los privilegiados, a la gente que suponemos que viven una vida prácticamente sin problemas. Pido una disculpa, y aclaro que valoro los problemas de todos. Pero a veces es verdad que nos perdemos en el hábito de quejarnos y en buscar problemas en sucesos poco ofensivos en comparación con otros sucesos.

Mi cliente se sentó en su sillón acostumbrado y me dijo, “Estoy bien.” Luego me contó algunas cosas incómodas que habían ocurrido. Se detuvo y declaró, “son puras preocupaciones de gente blanca.” Se rio. A comparación de hace años, es verdad. Su proceso ha sido maravilloso y sus preocupaciones cada vez son más “reales”. Ah, sí. Se me olvidó comentar que a veces nos perdemos en problemas y quejas cuyo origen está más en nuestra interpretación que en una realidad comprobable. No es verdad que nadie nos quiere. Ni que somos feos. Ni que no hemos tenido éxitos en la vida. Ni que todos me critican. Sí es verdad que perdí mi trabajo. Que me dejó la pareja. Que tengo problemas económicos. Que tengo tendencias paranoicas, o que soy obsesiva, o que estoy padeciendo depresión. Sí es verdad que vivo una situación de violencia y abuso en la familia o en el trabajo.

Quiero decirte que con todo y como sean tus problemas, serás siempre bienvenido en mi consultorio.