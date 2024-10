Presupuesto Coahuila: Esperan opositores reunión con Manolo Jiménez

“Esperaré a ver si no se queda en declaración, no me ha buscado, en cuanto lo haga, te aviso”, así reaccionó Ricardo Mejía Berdeja, ante una eventual reunión con el gobernador Manolo Jiménez.

El legislador federal del PT tomó con cautela al anuncio de Jiménez Salinas de que esta semana buscará a los legisladores de oposición para fortalecer el presupuesto Coahuila 2025.

El objetivo del mandatario estatal es generar recursos adicionales, con el apoyo de todos los legisladores, para cumplir con los compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Mejía Berdeja aclaró que hasta ayer nadie del gobierno estatal lo ha buscado para invitarlo a reunirse con Manolo Jiménez.

Desde ciudad Acuña reportaron que el legislador federal de Morena, Brígido Moreno, tampoco ha sido convocado a una cita oficial en Palacio Rosa. Por lo que se entiende, Ricardo y Brígido están dispuestos a colaborar una vez que reciban la invitación.

Un buen principio, sin duda...

***

SORPRENDENTE DECISIÓN

Como trompo chillador anda el dirigente estatal de Morena, Diego del Bosque, ahora que se enteró que su jefa Luisa María Alcalde visitará Coahuila durante el transcurso de esta semana.

Aquí aprovechará la vuelta para anunciar que, para la renovación de las dirigencias estatales, se contempla que los liderazgos recaigan en diputados y gobernantes.

Lo que fortalece el rumor de que la senadora Cecilia Guadiana y el diputado local, Alberto Hurtado, lideran la lista para sustituir a Diego del Bosque, a menos que Luis Fernando Salazar la quiera.

La nueva dirigente nacional morenista realizará un recorrido de trabajo por las 32 entidades del país para reorganizar los comités y ejecutar trabajos de reafiliación y credencialización.

Luisa María destacó que Morena tiene actualmente un padrón de casi 2 millones y medio de militantes, pero dijo que es necesario afiliar a un mayor número de simpatizantes.

La gira por Coahuila de Luisa María, que ya puso nervioso a Diego, aún se encuentra en preparación, y tiene inicialmente como destino a la región laguna. Donde aprieta, no chorrea...

***

PROMUEVEN AGSAL EN NL

El modelo de gobernanza y operación de Aguas de Saltillo fue propuesto en Nuevo León como una alternativa de colaboración público-privada para mejorar el servicio de agua potable.

Jordi Bosch, director comercial de Veolia México, explicó que para enfrentar el calentamiento global y las sequías en México es necesario mejorar los mecanismos operadores del agua.

El exdirectivo de AGSAL propuso entre los modelos de gobernanza la empresa mixta, en la que el sector público tiene el control, y el privado aporta la tecnología, como Aguas de Saltillo.

Citó otros modelos de trabajo, como es la concesión, que dijo es la más polémica, además de la asistencia técnica, y gestión delegada.

El especialista en gestión integral del agua, durante su intervención en el evento Panorama 2024, recomendó mejorar el Servicio de Agua y Drenaje regio, para que el recurso no se pierda en la red.

BOQUETE JUDICIAL

200 millones de pesos, asegura el magistrado Miguel Mery Ayup, puede costar a Coahuila la aplicación de la reforma judicial.

El presidente del Poder Judicial aclaró que ese monto es el recurso que se va a requerir para indemnizar a jueces y magistrados, en caso de que estos reprueben los exámenes y la elección.

Mery Ayup no precisó el número de jueces y magistrados existentes en Coahuila, pero 200 millones de pesos es un buen boquete a la economía estatal.

Veremos y diremos...

ALFREDO PAREDES, EL CORRUPTOR

La raquítica clase política panista de Monclova no se dijo sorprendida por la reciente designación de Yolanda Cantú como promotora regional de la Secretaría de Cultura.

Los albiazules de pura cepa aseguran que el partido se convirtió en palero del PRI desde la llegada a la alcaldía de Monclova de Alfredo Paredes, al que acusan de corromper a este instituto político.

“Miguel Riquelme lo sedujo con dinero y poder, y Alfredo replicó el mecanismo corruptor en gente sin ética y lealtad, y ahora vemos los resultados”, dijo uno de los panistas en proceso de expulsión.

Que con su PAN se lo coman...

LA PREGUNTA HOY:

¿Será verdad que el subsecretario de gobierno, Sergio Sisbeles, goza de tanto poder en Monclova y la región, como alguna vez lo tuvo Samuel Rodríguez?