Una pachanga, la elección del nuevo técnico de Pumas. Entre misterio y rumores se le ha ido el tiempo a la directiva, que va para un mes de haber soltado al argentino Lillini. Ha sido un manoseo de nombres, porque los candidatos no se ajustan al salario o porque no convencen sus proyectos. El tiempo que se ha perdido es valioso y no se recupera. Podrá sonar exagerado, pero después de la vergüenza en ...