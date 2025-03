Propone Román Cepeda dos pesos pesados para legisladores en Coahuila

Viento en popa mantiene el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, negociaciones con el PRI estatal para la designación de candidatos a diputados, afirmaron fuentes fidedignas.

Desde el ayuntamiento torreonense, dicen, se propuso al joven Ernesto Cepeda, hijo del edil, como aspirante a legislador.

Ya entrados en gastos, también se solicitó amablemente una candidatura para Martha Rodríguez Romero, esposa de Pepe Ganem, secretario del Ayuntamiento.

La promesa, desde uno de los despachos de la presidencia municipal torreonense, es con ellos arrebatar a Morena dos distritos electorales, lo que fue bien visto en la capital del estado.

Martha fue regidora del PAN en tiempos de Eduardo Olmos como alcalde de la perla lagunera, y actualmente se desempeña como presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa.

Veremos y diremos...

MALHECHORES SIN INFRAESTRUCTURA

824 videocámaras de vigilancia del crimen organizado han sido desactivadas hasta el momento por las fuerzas policiacas en los municipios de Culiacán, Mazatlán y Navolato, en Sinaloa.

Hace unos días, en García, Nuevo León, la policía detectó y retiró 180 dispositivos de videovigilancia instalados en diversos puntos de la ciudad.

En Coahuila no existen datos oficiales que establezcan el uso de videocámaras de vigilancia por parte de la delincuencia organizada en alguna población del estado.

Al respecto, el fiscal general, Federico Fernández, aseguró la inexistencia de estos dispositivos, merced al trabajo de prevención y de investigación de las fuerzas policiacas en la entidad.

Fernández Montañez resaltó que, por fortuna, se ha evitado esta práctica delincuencial, aunque en algunas regiones, los pocos infractores hacen labores de manera silvestre, casi, casi rupestre.

Al contrario, los centros policiacos en cada región se apoyan en la videovigilancia para detectar infractores y mantener la seguridad pública.

MISÓGINO NO

El diputado Antonio Attolini sabe que los estatutos de Morena prohíben ataques entre la militancia y ya pidió disculpas a la senadora Ceci Guadiana por alguna ofensa involuntaria.

Attolini Murra aceptó tener diferencias políticas con la hija del finado Armando Guadiana, pero no por ello, afirmó, se le puede acusar de misoginia ni de agresor de mujeres.

En el tema de la manta anónima en su contra que apareció en La Laguna durante la pasada marcha para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el diputado acusó al Ayuntamiento de Torreón.

Destacó que tiene la presunción que el citado mantón es una reacción a sus críticas contra funcionarios y funcionarias municipales.

“Desafortunadamente la senadora Cecilia Guadiana la compartió, y la verdad es que no estoy denunciado en ninguna institución, así que todo mi respeto a la senadora”, espetó.

AHORA RESULTA

Un llamado a dejar los ataques y moquetes entre sí en redes sociales, hizo ayer el diputado morenista Alberto Hurtado a la senadora Cecilia Guadiana y al legislador Antonio Attolini.

El legislador de la 4T dijo que, de mantenerse la confrontación interna, será muy penoso y lamentable que desde el Comité Nacional de Morena se envíe a alguien a atemperar los ánimos.

Alberto invitó a Cecilia y a Attolini a ponerse a trabajar para no defraudar la confianza de la gente, porque no es casualidad que Morena no haya ganado nunca un distrito local.

“Y luego, ni a cuál irle, porque publican y luego contestan y comentan, los dos son amigos míos, y les pido reflexionar porque es penoso lo que ocurre”, sentenció.

El que mete paz, saca más...

BIEN PORTADO

Desde la capital del acero, se reportó amablemente el subsecretario regional, Sergio Sisbeles, para negar que sea muy asiduo a las bebidas espirituosas.

“Ya son 25 años en el servicio público, soy muy deportista, y siempre me porto bien”, aclaró el funcionario estatal.

Enhorabuena de nuevo.