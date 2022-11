‘Puede 2023 convertirse en una guerra de mentiras’

El Proceso Electoral 2023 en Coahuila corre el riesgo de convertirse en una guerra de mentiras, por la intervención por un lado de la Presidencia de la República y todos sus programas sociales a favor de Morena, así como por el bloque opositor que seguramente responderá: es lo que reflexiona Alfonoso Danao de la Peña, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, un partido que hasta el momento tiene intenciones de ir con candidato propio a la gubernatura.

De la Peña habló sobre el perfil que reunirá el candidato del MC rumbo a la gubernatura y las diputaciones locales el próximo año, aunque adelantó que puede ser hombre o mujer, porque esto aún no se decide.

¿SOLOS O EN ALIANZA?

-¿Movimiento Ciudadano tiene la intención de ir solo, con candidato propio para gobernador en la elección del 2023?

Creemos que somos una alternativa diferente a todo lo que está sucediendo en otros estados del país. Somos una alternativa para miles o millones de personas que ya no creen en la política. Yo estoy en MC justamente por eso, porque más que un partido este es un movimiento de causas, de jóvenes y de adultos, en el cual vamos construyendo una realidad distinta a la que tienen los demás partidos.

Para MC resulta imposible ir en alianza con partidos que ya le han fallado a México, y para prueba tenemos al presidente AMLO que prometía mucho y terminó cumpliendo muy poco. Estamos convencidos de que tenemos que hacer las cosas diferentes, y por eso estamos trabajando. Crecemos en cada elección y no estamos aquí por un interés de poder por el poder, estamos decididos a cambiar la historia y escribir una nueva para Coahuila.

Para MC resulta imposible ir en alianza con partidos que ya le han fallado a México, y para prueba tenemos al presidente AMLO que prometía mucho y terminó cumpliendo muy poco.

-¿Qué les da la confianza de creer que la gente puede votar por ustedes, porque cada elección y cada estado es distinto en su comportamiento de votación?

En Coahuila hay dos opciones de momento: quienes nos han gobernado por 100 años y quienes en menos de seis años están destruyendo al país. Pero en MC hemos sido con las decisiones y yo como coahuilense confío en que quienes vivimos aquí estamos conscientes de que somos chambeadores y no esperamos a que nos regalen nada, ni queremos vivir, ni del presupuesto, ni de apoyos del gobierno. Estoy convencido de que somos una opción que encaja y empata con cómo somos los coahuilenses.

-Si llevarán candidato propio. ¿Cómo será el perfil de la persona que están buscando?

No estamos buscando a alguien que nunca haya participado en política, queremos incluso a alguien que quizás ya haya participado, pero que haya demostrado que las cosas se pueden hacer diferente. Haber participado en política no debe ser un peso para quienes nos dedicamos a esto, al contrario, debe de ser la mejor carta de presentación. En Coahuila hay muchas personas que cumplen con este perfil, gente que fueron servidores públicos, que tienen conducta intachable y sobre todo, una lucha y una causa. Ese es el perfil que vamos a tener no sólo para la gubernatura, sino para las diputaciones.

EL CANDIDATO DE MC

-En los otros partidos está prácticamente definido que será un hombre el candidato, ¿en MC están cerrados a que sea mujer?

En MC no nos cerramos, aquí los espacios están abiertos, vamos a tener una Asamblea Nacional en donde se toman las decisiones a finales de este mes, y es ahí en donde se define el género de los participantes (de candidato a gobernador) en el Estado de México y Coahuila. Estamos confiados en ganar en Coahuila, sea un candidato mujer u hombre. Vamos a dar la batalla y vamos a ser una alternativa para la gente que está cansada de que nos gobiernen durante 100 años las mismas personas, o también de los inoportunos y turistas políticos que han llegado al estado en los últimos meses.

-¿Hay nombres de aspirantes?

No me gustaría todavía adelantar los nombres. Creo que en cada uno de los municipios hay perfiles que la sociedad ha ido viendo. Hay liderazgos en cada una de las regiones. Estamos definiendo el género.

-¿Cómo será el proceso de selección del candidato a la gubernatura de Coahuila?

Cualquier ciudadano interesado podrá registrarse. Tendremos una asamblea estatal, y posteriormente la Comisión de Elecciones, integrada por personas del Movimiento Ciudadano Nacional someterá a votación a la selección con los participantes a la gubernatura y diputaciones locales. Votan primero los integrantes de la Comisión Electoral y posteriormente los integrantes de la Coordinadora Ciudadana Nacional, que es la que define.

-¿Cómo hacer que la gente sienta suyo al candidato si sólo votarán los integrantes de las comisiones estatal y nacional, y los otros partidos abren la participación a la ciudadanía?

Estamos haciendo lo mismo, pero de una manera diferente. Sí estamos abriendo las puertas e invitando a la ciudadanía a que se involucre, pero no sólo en estos días. Lo hacemos desde que inició el año y siempre, tengamos o no elecciones. Mientras el candidato de Morena despilfarra dinero que seguramente proviene del erario, y además violentan la Ley con la publicidad antes de tiempo, en MC tenemos campañas que sí benefician a los ciudadanos, como las brigadas de hospitales, campañas de movilidad y medio ambiente, incluso llevamos un buen número de iniciativas de Ley presentadas, incluso más que algunos diputados que sí cobran sueldo.

¿Cuál es tu opinión de la reforma electoral que propone el Presidente?

Estamos totalmente en contra. Lo digo como MC, porque así se ha visto en todas nuestras manifestaciones de diputados y senadores. Es una reforma que viene a retroceder nuestro sistema electoral, pese a que el Presidente quiera disfrazar lo que pretende con elecciones abiertas. Hacer unas elecciones para consejeros electorales, me parece que desde la presidencia serían prácticamente manipulables. Desaparecer a los organismos locales sería concentrar todo, que es lo que está haciendo Morena en este sexenio, y el centralismo en el poder en este país nunca ha dado buenos resultados.

-¿Cuál es tu opinión de cómo le va a Coahuila con el Presupuesto Federal y que está haciendo MC al respecto?

Estoy convencido de que el problema que tuvimos hace unos sexenios de la megadeuda nos sigue costando y cobrando factura en infraestructura, desarrollo, educación y salud a los coahuilenses. Es algo que pasó hace unos sexenios es de conocimiento popular. Para mí lo que importa es darle vuelta a la página, exigir justicia y que no hayan arreglado, aunque es algo complicado, y en otros partidos se hacen sueños guajiros con otros temas que legalmente serían muy complejos. Coahuila tiene un buen ritmo y sin importar quién gobierne, salvo que sea Morena, este estado seguirá caminando, porque la inversión, el desarrollo y las ganas de trabajar lo hemos hecho entre todos.

No podemos seguir peleando en el estado entre programas clientelares de becas y despensas. Tenemos que generar espacios para que los coahuilenses se preparen más y se genere empleo, y no tener una población vulnerable a la compra del voto.

LOS MISMOS DE SIEMPRE

-¿Hay cercanía de Movimiento Ciudadano con otros partidos políticos?

No. Tengo las puertas abiertas con todas las fuerzas políticas, creo que la política del futuro es consensos. La política del futuro será de opiniones y sobre todo de coincidencias. Lo que sí no puede seguir siendo la política del futuro es de arreglos en lo oscurito, de arreglos cupulares en donde sólo a los dirigentes les va bien. Aquí no andamos buscando chamba, gracias a Dios nunca la hemos necesitado, y somos un referente de lo que puede hacer un servidor público. En el caso particular fui ejemplo cuando serví un año como regidor.

-¿Se han apuntado tres figuras por el PRI: Manolo Jiménez, Román Cepeda y Jericó Abramo, y en Morena son Ricardo Mejía, Luis Fernando Salazar, Armando Guadiana y Reyes Flores, todos ellos cuál es tu opinión?

Más que particular, tengo una opinión general. Creo que son los mismos perfiles de siempre que no vienen a prometer nada nuevo para la sociedad de Coahuila. Ya hemos visto sus resultados, algunos malos, otros buenos, otros un poco mejores, pero creo que es momento de cambiar las cosas y asumir que aquí en Coahuila, cuando hay rumbo no es gracias una sola persona, sea un gobernador o un diputado, o alcalde. Tenemos que empezar a creer que lo que hace fuerte al estado es el pueblo de Coahuila.

En cuanto a los perfiles en particular, creo que todos tienen buenas ideas, creo que han tenido algunos aciertos, pero también considero que todo lo que han hecho cuando han sido servidores públicos es perfectible y se puede mejorar.

-¿Sobre el gasto en imagen, tanto del PRI y el apoyo a uno de sus posibles candidatos, y en Morena, cuál es tu opinión?

Están cortados con la misma tijera, ambos intentando echar mano de los recursos públicos que tienen a su alcance. El turista electoral que nos visita por Coahuila es aún más lamentable porque él tiene una encomienda muy delicada y además cifras muy penosas en todo el país. Mientras las cifras en seguridad alcanzan niveles récord, incluso más de lo que criticaban en otros sexenios, me parece que es una falta de compromiso con el cargo venir a hacer campaña cuando las cifras no son las mejores. Nunca han explicado de dónde proviene el recurso que se gasta y el dispendio de los recursos públicos, hemos visto que algunos medios que visitan el estado en aviones oficiales. Quisiera saber a beneficio de qué, porque a los mexicanos que pagamos la turbosina de ese avión, estamos ganando algo porque venga este perfil a hacer campaña. ¿Tenemos algún beneficio para la seguridad de este país? Seguramente no, y me gustaría que alguien se atreviera a decirnos cuál.

-¿Qué piensas de los árbitros electorales,

el INE y el IEC?

Hemos visto con buenos ojos el actuar del nuevo consejero del IEC, quien es una persona abierta. Nos había tocado conocerlo antes en su encargo en el INE, es un funcionario público que se asume como tal. Está con disponibilidad y abierto para hablar con las fuerzas políticas locales. Hemos visto una apertura y sobre todo un cambio de rumbo en el IEC.

CANDIDATO Y DIRIGENTE A LA VEZ

-¿Los políticos que tiene gobernando MC en otras partes del país son un activo o un pasivo para la elección en Coahuila?

Para nosotros son activos, además de buenos amigos, y siempre nos han apoyado. El gobernador Samuel García es un referente, sabemos que hay temas de gobernabilidad complejos pero es normal en un primer año de gobierno en un estado como Nuevo León, en donde hay demasiados intereses y una cúpula política que durante muchos años controló desde el agua hasta la Fiscalía.

-¿En Coahuila el perfil del candidato a gobernador de MC será similar al de Samuel García, al de Colosio, o al de Alfaro?

Nosotros intentamos que en Coahuila exista un perfil que más que parecido a alguien sea referente para todos, estamos concentrados en que quien salga a dar la batalla por MC sea un referente del que todos nos podamos sentir orgullosos, tanto los que viven en Saltillo como en otras ciudades del estado.

-¿Cuáles son tus aspiraciones personales?

Soy un apasionado de la política y sólo he pensado en dedicarme a dos cosas en mi vida. Cuando era muy chico quería ser soldado, después de eso decidí ser político y supe que a esto me quería dedicar. No te vendría a decir el cuento que dicen todos: si me dan oportunidad, y demás. Yo quiero participar, todavía no decido en cual de los espacios, pero disfruto mucho cada elección y cada oportunidad de participar. Lo estoy pensando y buscando a los mejores perfiles. Estoy convencido de que mi lugar en la dirigencia es también para marcar una parte en la historia.

Sí participaría, en esta y en todas las elecciones que pueda de aquí y hasta que muera.

-¿Tienes algún impedimento estatutario para ser candidato a gobernador por MC?

No. No tengo ningún impedimento estatutario o legal, se pueden ostentar las dos al mismo tiempo.

Mantengo mi visión como dirigente. Hoy por hoy mi responsabilidad es que las cosas caminen y los resultados sigan creciendo. Lo logramos en la última elección al crecer en más del doble de los votos, que ha sido la primera elección que me toca a mí coordinador. Es gracias al trabajo de muchos y muchas candidatas valientes que decidieron ponerse la camiseta.

-¿Cómo visualizas la elección del 2023?

La elección va a ser muy competida en donde nos estamos jugando el futuro de Coahuila, y para nosotros es una gran responsabilidad y lo afrontamos con gran compromiso. Nos estamos preparando para enfrentar a quienes disponen de todos los recursos públicos, de toda la publicidad, con ideas y causas, pero también con perfiles que vengan a representar lo que los ciudadanos queremos y necesitamos en el estado.

Será una elección que marque la historia moderna de Coahuila en la que ponemos en juego muchas cosas. Al día siguiente de las elecciones habrá en este estado una nueva clase política, la extensión de un cacicazgo, o quizás, el término de la democracia.