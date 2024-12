¿Quién manda en San Pedro?

Les platico:

Susa, como le gusta que le digan, siente que se la deben tras haber reculado en su pre candidatura por la alcaldía de San Pedro Garza García.

Y solo para darle luz a la asamblea: en el otrora municipio modelo de México, ganó Mauricio Fernández Garza, no el PAN y menos el PRI, aunque hayan ido en alianza el pasado 2 de junio.

Los panistas hicieron toda la faramalla de aparentar una democracia que no les queda porque son un atajo de cotos de poder, los de Raúl Gracia y Zeferino Salgado.

Se sacaron de la manga a cinco o seis pre pre candidatos para hacerle el caldo gordo a Mauricio y que no se viera tan evidente quién manda en ese partido, al menos en SPGG.

Organizaron pasarela, simulacros de debates para tocar los puntos de seguridad, vialidad, movilidad, vecinos, etc., donde cada uno de los candidotes se dejaron oír con sus propuestas de gobierno.

Cuando le tocó el turno a Mauricio se veía aburrido, como diciendo: “qué hueva me da todo esto, si todos saben que no solo seré candidato, sino que ganaré de calle ante quien me pongan enfrente, dentro y fuera del PAN”.

Y en medio de ese “proceso democrático de selección”, Luis Susarrey tiró el arpa, siendo que era el que más posibilidades tenía de... quedar en segundo lugar, porque el mero mero ya sabían todos quién era.

Susa hizo creer a los más bobos, que había llegado a un arreglo con Mauricio para que lo pusiera como Secretario del Ayuntamiento y desde esa posición gobernar al municipio, toda vez que el Tío Mau tenía el impedimento de su salud para encargarse plenamente del despacho.

Desde su posición en el segundo puesto en importancia, prepararía todo para brincar a una alcaldía automática después de tres años.

Incluso él mismo difundió el libelo de que Mauricio se retiraría a su isla al año y medio, dejándole a Susa todo el control.

Pero Susa cometió 3errores3, producto de creer que se la debían:

1.-

intentó presionar a Mauricio para que un testaferro suyo ocupara la Tesorería, siendo que ese puesto era de Rafael Serna Sánchez desde que éste ocupara dicho cargo en el anterior gobierno de Monterrey.

Incluso Colosio Jr. le pidió a Mauricio que le “prestara” a Rafa para la Tesorería.

Cuando comenzó a verse la posibilidad de que Mauricio buscara de nuevo la alcaldía de SPGG, Rafa tomó la decisión de integrarse a su equipo, aunque Colosio ocupara un segundo periodo como alcalde regio. Así lo escribí en ese tiempo.

El error de Susa fue querer manejar el jugoso presupuesto de San Pedro.

2.-

Una de las veces que fui al Club Ejecutivo que sigue frente al Mol Del Valle, vi varias mesas de las chiquitas en el pasillo que sirve de antesala al comedor.

Cada mesita era ocupada por una persona.

Pregunté a uno de los capitanes y me dijo que estaban esperando a ser recibidas por Susa, que ocupaba una en el mero centro del comedor.

Eran proveedores de servicios y productos a los que Susa ofrecía sus oficios como segundo de a bordo en la próxima administración de Mauricio.

Tengo documentos de tres de esas personas que accedieron a pasarme datos sobre lo que Susa les ofrecía y a cambio de qué.

Accedieron a pasarme la información cuando se enteraron que Susa no ocuparía ni la secretaría del ayuntamiento ni controlaría la tesorería, como les ofrecía a quienes citaba en el Ejecutivo.

Todo esto llegó a oídos de Mauricio, que lo confrontó y ahí quedó sellada la suerte de Susa.

3.-

Hace unos días, cierta televisora local difundió una supuesta encuesta entre los sindicalizados de SPGG, Allende, Monterrey y otros municipios de la entidad.

En ese programa se mencionó una calificación de cero absoluto que el personal le daba a sus dirigentes sindicales.

Tuve acceso a dicho “estudio”, gracias a un empleado de dicha televisora, que se sintió agraviado cuando descubrió la falsedad de esos datos.

Hurgando aquí y allá, el nombre de Susa volvió a aparecer en este tema, que buscaba perjudicar la imagen de Rafael Reyes Montemayor, Secretario General de la federación nacional de sindicatos municipales, a los cuales están afiliados los citados en ese noticiero.

Una conjetura de varios analistas a quienes consulté, sugiere que Susa pudo haber filtrado esa información a la mencionada televisora y luego ofrecerse como intermediario o amable componedor ante Reyes Montemayor para “ayudarlo” a neutralizar la supuesta mala imagen que la falsa encuesta causó a esos sindicatos.

Liego, como reciprocidad por su ayuda, pedirle a Reyes Montemayor que intercediera por él ante Mauricio.

El alcalde sampetrino le tiene respeto y afecto a Reyes Montemayor y viceversa, por lo que ninguno de los dos ocupa guajes para nadar.

Resumen:

Susa no va a ser alcalde de SPGG en un año y medio ni dentro de tres.

Está en riesgo de correr la misma suerte que al ex alcalde Miguel Treviño, quien ya sin fuero enfrenta 11 demandas penales enderezadas en su contra por sampetrinos que fueron afectados en sus patrimonios por la galopante corrupción de estos últimos seis años.

Perdón, con el asunto de Torres Gala, son 12 los procesos legales que involucran a Miguel Treviño y a sus cómplices.

Y resulta que este último de Torres Gala -del cual me ocupo ahora- tiene resonancia nacional debido a que entraña un daño patrimonial al Municipio.

El proceso legal contra las Torres Gala, de Luis Sada y Miguel Schwartz, enderezado por sampetrinos del edificio Saqqara, podría costarles la libertad a Miguel y a los que en su administración se prestaron a descarados hechos de corrupción, tráfico de influencias y daños al medio ambiente.

Cajón de Sastre:

- Esta es la política y cosas peores que se gastan los políticos hoy en día.

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda la Compañía.