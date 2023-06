‘Relájate, amor’, y otros consejos sabios para momentos de reactividad e histeria

Ayer acabé furiosa, y hoy igualmente, pues traigo la mandíbula tensa. El proceso lleva días, de susto a rabia, de tristeza a desesperación. Hay personas volubles en este mundo y mi humor tiende a cambiar con frecuencia. Entre eventos externos y sucesos cercanos, creo que hasta el aire anda cambiante. Confieso que ando buscando lo que se supone que siempre he buscado, la manera de ser más flexible y de no engancharme, de no ser tan reactiva. Los que me conocen, pueden echar esa carcajada, no me enojaré, prometo.

“Relájate, amor.” Me lo repite una y otra vez. Y me pregunto ¿qué significa, “relájate”, y cómo se logra? ¿Cómo dice en el libro del apocalipsis? “Habrá guerras y rumores de guerras.” Y a veces ni las guerras ni los rumores tienen que ver conmigo. Valdrá aprender del otro consejo (mismo consejero), “No cargues cosas que no son tuyas.” Y luego, ¿a qué me dedico?

Ya sé que much@s, una gran parte de ustedes, se están reconociendo en mi complejidad y mi hábito de reaccionar antes de sentir y pensar. Creo que así se resume el tema. Escucho o leo cualquier cosa y me enojo, me siento regañada, creo que el otro está enojado, me siento en peligro, me pongo a la defensiva, contesto mal, y, lo peor, hago algo que no tiene nada que ver con lo que está pasando en el momento. “Mamá, eso no te preguntaron.” Ah. Y ¿me pueden repetir la pregunta? Típico.

Entonces el consejo de hoy es, “Relájate, amor.” Escucha. Date tiempo para ver qué está pasando. ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Hay alguna respuesta que tendrás que dar o acción que tomar? Déjalo que se cocine. No asumas, no interpretes, no reacciones. Es parte de un proceso que aún no aprendo del todo. Cuando algo sucede, siento un impulso, y lo más común es que voy a accionar y responder. Pero se me olvida preguntarme qué estoy sintiendo. Si me detengo a darme cuenta de que estoy asustada (o enojada, o dolida) tengo la opción de revisar mi intención de reacción para que sea adecuada a lo que realmente necesito en el momento.

Entonces, ¿Cómo ven? ¿Nos relajamos?