Revolución Diamantina: el cuerpo como denuncia

Desconozco en este momento el resultado del partido entre México e Inglaterra. Espero que, cuando el texto esté publicado, nuestro país esté de fiesta y los titulares anuncien un triunfo con un marcador de al menos 2-0. Pero también es importante recordar que México está de luto. El 11 de junio, día de la inauguración del Mundial, un contingente de madres buscadoras acudió a las inmediaciones del Estadio Azteca para mostrarle al mundo su dolor y exigir a las autoridades verdad y justicia. En general, las ignoraron.

Ayer, 5 de julio, concluyó la etapa mundialista de México como país sede. Coincidió que este mismo fin de semana, Gabriela Ortiz estrenó en el país su ballet “Revolución Diamantina”, obra inspirada en la marcha feminista del 8 de marzo de 2019 y galardonada con tres premios Grammy. Bajo la dirección de la maestra Lina González-Granados y la concepción escénica de Claudia Lavista, con coreografía de Lavista, Lola Lince y Melva Olivas, la puesta en escena fue ejecutada por el cuerpo de baile del Centro de Producción de Danza Contemporánea del Instituto Nacional de Bellas Artes. El protagonista de la obra es el cuerpo femenino, al cual se le imponen cargas sociales, es cosificado y deviene en un “objeto” de violencia cotidiana, en muchas ocasiones desapercibida. “Revolución Diamantina” denuncia disruptivamente este fenómeno y reivindica el cuerpo de las mujeres mediante la danza y la música. El libreto de la obra, escrito por Cristina Rivera Garza –autora de “El Invencible Verano de Liliana”, una memoria de Liliana, hermana de la escritora y víctima de feminicidio–, se divide en seis actos, cuyo hilo narrativo consiste en una doble progresión. La primera es la del violentómetro, un instrumento gráfico didáctico que identifica los niveles de violencia de género. En esta etapa, compositora y libretista nos muestran, musical y visualmente, el incremento en los grados de agresión contra la mujer: inician por el acoso en la vía pública en el primer acto (I. Los sonidos que hacen los gatos, pues catcalling es el término en inglés para describir el acoso), pasando por las relaciones tóxicas de pareja (II. No nos amamos), hasta llegar a la violación y la muerte en el tercero (III. Fronteras y cuerpos). La segunda progresión abarca la totalidad de la obra y va de la penumbra a la luz, tanto en tono como en esclarecimiento conceptual: de la violencia innombrada e innombrable a la concientización y la esperanza, que culmina en el nombramiento del problema y su visibilización en las marchas feministas (IV. Decir lo indecible, V. Pink glitter o diamantina rosa y VI. Todas). El lenguaje confiere realidad: “Lo que no se nombra, no existe”.

Ocho mujeres acompañan vocalmente a la orquesta. A manera del coro griego, las cantantes integran un personaje colectivo que, por medio de vocalizaciones, gemidos y gritos de dolor, manifiesta la angustia ante la violencia y expresa consignas como “Maquila” (en alusión a los feminicidios de Ciudad Juárez), “¡Mi cuerpo no se toca!” y “¡El violador eres tú!”. La propuesta musical y dancística de Ortiz, Rivera Garza y Lavista impresiona y conmueve; dudo que deje indiferente a alguien. Es una obra imprescindible para la actualidad, en un país con más de 130 mil personas desaparecidas, 25 mil madres buscadoras activas y un promedio de 10 mujeres asesinadas cada día. Deseo que hoy estemos celebrando el triunfo ante Inglaterra, que la selección continúe ganando y que seamos campeones mundiales. Pero, ganen o pierdan, el país regresará a su realidad, la de las cifras de inseguridad y violencia de género. Así como festejamos los triunfos deportivos, es fundamental visibilizar y denunciar las problemáticas sociales del país. Mientras tanto, les recomiendo escuchar “Revolución Diamantina”. Que la indiferencia y la apatía no nos ganen. X: @areopago480 Correo electrónico: areopago480@gmail.com