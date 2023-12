Samuel García fanfarronea con que su “compadre” Elon bautizará a Samuelón

Se secaban las garras -así también les decían- tendidas al sol canicular o estival, prendidas de horquillas de madera; las de plástico todavía no eran inventadas.

Así decían las abuelas a las hijas y a las nueras cuando veían los nubarrones cernirse amenazadores en los cielos cargados de lluvias bienhechoras para las cosechas y los aljibes, pero cabronas para las ropas y sábanas recién lavadas, porque entonces, todavía no había secadoras ni lavadoras.

1.- En esto pensé cuando escuché otro video más de ese descocado que sigue usurpando las funciones de gobernador en Nuevo León, anunciando la “transformación” de un Barrio Antiguo” regio, cuya obra ahí, por mínima que sea, le compete y es facultad por ley solo al ayuntamiento y no al estado.

2.- En eso pensé cuando lo oí decir que la siguiente etapa de su “gobierno” será la construcción del edificio más alto del continente y que a mero arriba habrá oficinas de sus secretarías de economía y turismo, dotadas de un restaurant a donde invitará a comer a su compadre Elon Musk, cuando venga a bautizar a su hijo Samuelón.

Tengo cuatro acotaciones respecto al punto 2. ¿Arre? ¡Arre!

- Si el alucine de ese edificio se concreta, será hasta mucho después del año 2030. Insisto, si es que eso ocurre.

- Si eso ocurre, tal edificio será privado y por ello, es improcedente que se lo adjudique para sí y para sus compinches.

- Tengo un hijo que fue contratado por Tesla como responsable del proyecto de ventas en América Latina y está en etapa de desarrollo. La oficina que le asignaron no está en Santa Catarina; opera con su equipo en la gigafactory de Austin, Texas, a donde se fue a vivir con una expectativa de permanencia allá hasta el año 2025, lo cual nos da una idea del costal de mentiras que Samuel nos receta respecto a que ya no tarda, ahí viene, ya mero llega, ya va llegando Tesla al nuevo nuevo Nuevo León fosfo fosfo. Es más, mi crío dice que por más alharaca que ande haciendo el marido de Mariana, no hay un solo documento interno en Tesla Austin que le ponga fecha a su llegada a Santa Catarina.