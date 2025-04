Acusan a Cecilia Guadiana de intimidación con la presidenta Claudia

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum conminó, sin citar su nombre, a la senadora coahuilense, Cecilia Guadiana, a dejar de utilizar los apoyos federales para promoción personal.

A pregunta expresa de un reportero coahuilense, durante la mañanera de ayer, Sheinbaum Pardo dijo que no está bien que alguien haga propaganda personal con un programa del Bienestar.

Al referirse al noviazgo de Cecilia y el delegado del Bienestar en Coahuila, Américo Villarreal, la Presidenta expuso que ese tema es del ámbito privado, ahí se debe de quedar.

El periodista independiente acusó a la senadora morenista de tratar de intimidarlo con denunciarlo por violencia de género para que no exponga las irregularidades que esta comete. Algo trae la senadora contra la prensa...

MANOLO Y EL PAPA FRANCISCO

El gobernador Manolo Jiménez, lamentó el fallecimiento del papa Francisco y compartió en redes sociales, un video en el que el jerarca católico envía desde el Vaticano, bendiciones a Coahuila. “Descanse en paz nuestro santo Padre, el Papa Francisco. Aquí sus bendiciones para Coahuila y algunos momentos inolvidables que vivimos con él”, publicó al pie del video.

Manolo Jiménez y su esposa Paola Rodríguez, saludaron y charlaron con el papa Francisco, en diciembre del 2024, durante una visita oficial al Vaticano.

LAS CUERDAS DE SAN BENITO

El diputado federal, Rubén Moreira publicó en redes sociales una anécdota que vivió con el papa Francisco, durante la visita del pastor católico a México.

“Fue en Palacio Nacional, llegó por la mañana al país, pronunció un emotivo discurso, y lleno de paciencia saludaba y cruzaba palabras con los asistentes.

Al estrechar su mano, notó bajo el puño de mi camisa unas pulseras de cuerda. ¿Qué son? preguntó.

Es San Benito, su Santidad, y agregue, ¿puede bendecirlas?

Lo hizo, mirándome a los ojos”, narró Moreira Valdez.

CINCO MESES EN CRISIS

Un evidente fracaso ha resultado para el sector ganadero de Coahuila, las negociaciones de las autoridades, para reanudar la exportación de bovinos a Estados Unidos.

El cierre temporal de la frontera de EU al paso del ganado mexicano, desde noviembre del 2024, debido a la presencia del gusano barrenador, no ha podido ser resuelto.

En la actualidad, solo las fronteras de Sonora y de Chihuahua están autorizadas para la exportación de ganado a los Estados Unidos, con fuertes afectaciones para el resto del país.

Coahuila y Tamaulipas son de los estados mas afectados por este cuello de botella, que impide la venta de 300 mil becerros, sin visos de exportación.

Según representantes de la Confederación Nacional ganadera, las negociaciones se mantienen en buenos términos, pero van lentas, aunque se espera que junio, ya se restablezca las ventas.

Por lo pronto, el organismo exportador de ganado, tramita la apertura de un nuevo cruce en la aduana de Colombia, Nuevo León, para agilizar la exportación.

CASAS DEL BIENESTAR

26 mil viviendas de interés social se construirán en Coahuila, para madres solteras, adultos mayores, y familias de bajos recursos, a través del Programa Viviendas para el Bienestar.

El gobernador Manolo Jiménez, informó que el estado aportará la reserva territorial para la construcción de las casas, y que las primeras viviendas se entregarán este 2025.

Los ayuntamientos facilitaran al Gobierno Federal los tramites administrativos, fiscales y legales para la construcción de las casas, prometidas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

15 mil casas serán entregadas a través del Infonavit, y 11 mil viviendas van a ser construidas por la Conavi, para aquellos beneficiarios que no cuenten con seguridad social.

El convenio de colaboración fue signado por el gobernador Manolo Jiménez, y Edna Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

SUPLANTAN A PEPE

El delegado del Bienestar en Monclova, Pepe Erives, alertó que gente desconocida lo suplanta y visita colonias citadinas a su nombre, aunque no aportó pruebas de semejantes hechos.

Pepillo dijo tener lideresas de varias colonias, le comentaron de las extrañas visitas y enfatizó que el caso más reciente ocurrió en un sector de la Chinameca.

“Que no les digan, que no les cuenten, cuando visito domicilios, yo sí me bajo de la camioneta, no me quedo arriba”, posteó en sus redes sociales.

Además, Erives es fácilmente reconocible por sus tenis de reconocida marca y precio caro, muy caro...