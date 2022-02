Se puede decir...Que a México Karime Macías será “extraditada”

Pero no se puede decir...Que se hará justicia con su “caso”. Una Corte en la Gran Bretaña decretó que la ex primera dama de Veracruz será extraditada a México para que responda de los delitos de que se le acusa, por malos manejos cuando su esposo era gobernador de Veracuz, pero no se debe cantar victoria, ya que la señora es asesorada por un buen equipo de abogados ingleses que apelarán la decisión del Juez de la causa, puesto que tiene millones de sobra para pagar lo honorarios de sus asesores legales, y seguir viviendo como “reina” en Inglaterra.