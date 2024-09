Lo que son las cosas, cuando se dió a conocer que AMLO había ganado la elección como presidente de México, el país completo, propios y extraños, estallaron incrédulos sobre su triunfo total, y ahora que ya se va, vuelve a suceder lo mismo, los mexicanos se hallan sobre saltados, por no decir, descontentos, sacudidos y nerviosos, por causa de él, que no dió su brazo a torcer, y ha movido tierra y mar, para que la estrella de sus reformas aterrice tal cual, no habiendo poder humano que “se” lo impida.