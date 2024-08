Cada vez que menciona la entrega de la Banda Presidencial, ha dicho que de inmediato se irá a vivir a su añorada Tierra, alejado de todo, en especial de la maldita, perdón, bendita política, deseando que no se le moleste, pero -aquí entre nos-, eso sí estará pendiente de su alumna, para seguirla guiando, asesorando, orientando, y en todo lo que termine en ando y ado, para que vaya caminando sin fallar, y atinando en cada paso lo proyectado, planeado y soñado, y ya se me están pegando esas terminaciones y mejor, me “voy” volando.