Se puede decir... Que Claudia Sheinbaum suda la gota ‘gorda’

La señora Presidenta logró postergar los temibles aranceles por un mes, pero el tiempo que se escurre como agua entre las manos, se fue rápido y veloz, porque no hay plazo que no se cumpla y fecha que no se llegue, y hoy se cumple el mes, para que el zádico de Trump, lo aplique en contra de México, sin embargo, venga lo que venga, seguirá toreando esos impuestos envenenados con sus planes que tiene bajo su blusa, y la habilidad verbal que utilizará, para seguir convenciendo al “Presidente” Yanki.