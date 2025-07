Tren Maya vs. Tren México-Nuevo Laredo

Cuando López Obrador concibió el Tren Maya argumentó que ayudaría a potenciar el turismo en el sur del país. La lógica era simple: más de 20 millones de turistas llegan al Aeropuerto de Cancún cada año, lo cual ha generado un enorme desarrollo y derrama económica en Cancún, Tulum, Cozumel, Playa del Carmen y, en general, en la Riviera Maya. La idea era crear un circuito turístico que redistribuyera a dichos turistas a otros espacios de interés, ampliando sus vacaciones y su gasto promedio en el país.

No se escuchaba mal. Al final, algunos de estos turistas ya se tomaban un espacio para conocer Mérida, Chichén Itzá o Holbox, por su cercanía. Entonces, ¿por qué no facilitar que pudieran ir a Palenque, Campeche o Calakmul? Ello dispersaría los beneficios económicos a una zona mayor, potenciando nuevas áreas de turismo a gran nivel e incentivando la inversión en infraestructura.

Sin embargo, a la luz de los resultados, no hubo una buena planificación y la obra parece que no logrará las metas planteadas. Porque su construcción tuvo sobrecostos gigantes, causó importantes daños ecológicos a la selva y, para colmo, la cantidad de usuarios no es ni de lejos la esperada, al grado que opera con pérdidas y depende de un subsidio: por cada peso que genera el tren, se subsidian 108 pesos adicionales. Por ende, opera en números rojos.

De lo que se trata es de hacer rentables o, al menos, autosostenibles los proyectos para no depender de los impuestos de los contribuyentes. Lo cual nos lleva a las líneas de trenes anunciadas por la Presidenta, que son la de Ciudad de México a Nuevo Laredo, que pasará por Saltillo y Monterrey; también la de Ciudad de México a Guadalajara, pasando por Querétaro; y la de Ciudad de México a Veracruz, pasando por Puebla.

Se podría pensar que estos trenes pueden ser otro fracaso financiero, pero siento que no es así, es decir, en Europa, China o Japón la forma más eficiente de transportarse es por tren y, a diferencia del Tren Maya, aquí se estarán conectando a los principales polos de desarrollo del país.

Por ejemplo, la carretera Saltillo-Monterrey es una de las más transitadas del norte de México y, junto con Ramos Arizpe, es uno de los polos industriales más relevantes. Al contar con tramos de tren que les permitan a las personas moverse de Derramadero a Saltillo, Ramos o Monterrey, generas mayor dinamismo económico, y si además el gobierno le vende pases de tren a las empresas, el sistema se vuelve rentable al momento.

Si adicional a ello la conectividad para el norte llega hasta Nuevo Laredo como frontera y hasta la Ciudad de México, pasando por San Luis Potosí y Querétaro, se promueve la interconexión entre grandes zonas comerciales.

Es decir, lo que se va a aprovechar no son viajes esporádicos, como los que hacen los turistas, sino desplazamientos largos, combinados con movimientos diarios de personas que irán todos los días de Saltillo a Derramadero o a Monterrey, pero también de Querétaro a la Ciudad de México sin usar el auto.

