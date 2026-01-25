Se puede decir... Que Cuba recibe tiro de ‘gracia’

+ Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 25 enero 2026
    Se puede decir... Que Cuba recibe tiro de ‘gracia’
    Varios vehículos hacen fila para abastecerse de combustible en La Habana, Cuba. Foto: EFE/Ernesto Mastrascusa

Pero no se puede decir... Que ya se le venía “venir”

La Isla cubana que ha vivido de la ayuda de sus aliados, ahora con motivo de la caída de Nicolás Maduro, el desalmado de Donald Trump, le apretará los tornillos al máximo, suspendiándole el petróleo que sistemáticamente cada mes le regalaba o simplemente le enviaba a Venezuela, al igual que lo hace México, que en estos momentos ha puesto sus barbas a remojar, porque si procede o le sugiere a nuestro país que también haga lo mismo, y si no obedece, recibiremos en carne viva, la presión del “tío” Sam.

Temas


Crisis Económica
Crisis Energética

Localizaciones


Cuba

Personajes


Donald Trump

Ángel García Castillo

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos de Coahuila.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Manolo Jiménez afirma que existen condiciones para avanzar en el proceso, aunque reiteró que el Gobierno Federal es el actor clave para destrabar la subasta y la reactivación de la empresa

Conflicto de AHMSA requiere salida federal: Gobernador de Coahuila

La falta de impulso al gas shale generó un rezago económico evidente en el estado, afirma el mandatario.

Extracción de gas en Coahuila puede generar miles de empleos, como en Texas: Gobernador

El Parque V. Carranza está contemplado como parte de este proyecto de rehabilitación.

Coahuila: Pide Inedec recursos a Conade para rehabilitar canchas de Parque V. Carranza, La Maquinita, entre otras
No cuentan con licencias ni autorizaciones de la Dirección de Desarrollo Urbano.

Alerta Municipio de Saltillo por venta ilegal de terrenos en colonia La Valencia
Sin pagar lo que debes

Sin pagar lo que debes
Rostros verdaderos

Rostros verdaderos
De primera necesidad

De primera necesidad
true

Sancho, para servir a usted