Se puede decir... Que Cuba recibe tiro de ‘gracia’

La Isla cubana que ha vivido de la ayuda de sus aliados, ahora con motivo de la caída de Nicolás Maduro, el desalmado de Donald Trump, le apretará los tornillos al máximo, suspendiándole el petróleo que sistemáticamente cada mes le regalaba o simplemente le enviaba a Venezuela, al igual que lo hace México, que en estos momentos ha puesto sus barbas a remojar, porque si procede o le sugiere a nuestro país que también haga lo mismo, y si no obedece, recibiremos en carne viva, la presión del “tío” Sam.