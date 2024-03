Se puede decir... Que de las dos candidatas no se hace “una”

Pero no se puede decir... Que es lo que “hay”. Y del candidato masculino, ni que decir, entonces, la corcholata preferida en más de cinco años, no ha progresado para nada, y ya ni le sigo porque es como arar en el desierto; en relación a doña Xóchitl, simple y sencillamente es desconcertante que ojalá y el que la propuso, -o quienes-, no se hallan equivocado, y se tengan que arrepentir mientras vivan, en cuanto al joven candidato, es sólo un vergonzoso relleno, y habiendo verdaderos personajes para candidatos presidenciales, se escogieron a los “menos” indicados.