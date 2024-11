Se puede decir...Que Donald Trump es un ‘misógino’

Surge la duda en que según nuestra Presidenta, ha tenido dos pláticas telefónicas con éste ente antifeministas y han sido de amabilidad, comprensión y cordialidad con Ella, donde han hablado de todo, menos del asunto llamado arancelario, que a ÉL no le conviene tocar, sino aplicar, siempre que nuestra primer Mandataria no haga lo que quiere que haga con el tema de migración, por lo tanto, debe de estar alerta y no confiada con el gringo de marras, porque a cualquier hora, la “puede” arremeter.