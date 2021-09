Se puede decir... Que el idioma español es rico en conceptos y “palabras”

Pero no se puede decir... Que algunas palabras se las lleva el “viento”. Aunque algunas se quedan para herir, vociferar, mentir, rumorar y levantar falsos testimonios, que aquel quien las recibe, preferiría no haber nacido, y quien las imputa, la mayoría de las veces queda desprestigiado, habiendo en ese inmenso mar de preceptos, verbos y adjetivos los más adecuados y respetuosos para expresar cualquier diferencia o controversia, aparte de hacerlo con la ley en la mano, y no dar un espectáculo propio de un vulgar “pleito” de callejón.