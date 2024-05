Se puede decir... Que el país va rumbo al “infierno”

Pero no se puede decir... Que será por culpa de los “apagones”. El cuarenta porciento del territorio nacional ya sintió el rigor de la falta de energía eléctrica, lo que ha originado que los mexicanos al no tener luz, no pueden usar ventiladores y aparatos de refrigeración, contra el calor que azota a todo México, y la CFE, se lava las manos y a lo fácil receta apagones con saña, irresponsablemente, casi a finales del Sexenio, pero agárrense, los cortes de energía, serán por casi cuatro años más, aunque no se preocupe, use abanicos de cartón y “económicas” veladoras.