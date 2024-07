Se puede decir... Que el reciente Ciclón dejó al Tren Maya mal “parado”

Pero no se puede decir que a sus defectos los “exhibió”. Todas las obras que hizo y que sigue haciendo la 4T, han sido caras, defectuosas y a la carrera, y el presuntuoso y rimbombante Tren Maya, no ha sido la excepción, que a parte de que se elevó el costo original de su construcción tres veces más, y ahora con su reconstrucción, costará los dos ojos de la cara de cada mexicano, que están que no los calienta ni el Sol, esperando a ver por dónde los exprimirán más, o en su defecto, a quiénes les reducirá sus aportaciones federales a que tienen derecho, y tapar “sus” errores.