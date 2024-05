Se puede decir... Que en toda elección aparece un “Rey”

Pero no se puede decir...Que siempre ha “figurado”. En estos tiempos de política, políticos y votos, se han olvidado del Rey de reyes, llamado abstencionismo, y que en toda elección es el que sale ganador o triunfante, ya que los votantes o electores se abstienen de ir a votar, y sobre todo porque prefieren no hacer fila y sentir las inclemencias de astro Rey -Sol-, debido a que los candidatos y candidatas, prometen lo que ahora ni nunca cumplirán, y no merecen el sufragio, absteniéndose del derecho de votar al considerarlos falsos y demagogos, que no “merecen” el voto.