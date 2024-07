Se puede decir... Que habla y gesticula como “ÉL”

Pero no se puede decir... Que gobernará tal “cual“. Cuando ya esté sentada en la Silla del Águila, confiamos en que su esperada Administración no sea una copia al carbón de AMLO, ya que de ser así, entraríamos a un lamentable estado de mal en peor, y sería decepcionante que doña Claudia se dejara mangonear, perdón manejar, pero no adelantemos vísperas, y esperemos a que el tiempo nos despeje todas las dudas habidas y por haber, confiando en que la señora, demuestre con hechos que sabe gobernar y no necesita ser dirigida por nada ni nadie, y que “Ella” las puede.