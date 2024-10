Se puede decir... Que la esperanza muere al “último”

Desde el primer segundo del pasado domingo treinta del presente, AMLO ya no durmió en Palacio Nacional, no se sabe el por qué, pues aún tenía el derecho de hacerlo, o fue para que limpiaran el departamento que ocupaba ÉL, y fuera desinfectado y no tuviera olor, aroma o fragancias a don Andrés y familia, o fue una orden estricta de la Doctora Claudia, áiga sido, disculpen, haya sido como haya sido, y luego, dónde la pasó del domingo a hoy, quién sabe, lo que sí, Ella quiere sus “habitaciones” impecables.