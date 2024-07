Se puede decir... Que México tiene dos “Presidentes”

Pero no se puede decir... Que son el actual y la que “viene”. Recientemente, los dos andan muy unidos, mandan, tornan y deciden, aunque él sí tiene derecho en dar órdenes a diestra y siniestra porque así se lo permite su envergadura, pero ella se está tomando atribuciones que no le corresponden, al tener poses, modos y movimientos que todavía no tiene, puesto que únicamente es virtual Presidenta electa de México, y esa posición por Ley, hace que la señora Claudia Sheinbaum tome su distancia hacia el Presidente, y él a su vez, no le suelte “tanto” la rienda.