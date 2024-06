Se puede decir... Que se ve clara la intervención de “AMLO”

Pero no se puede decir... Que tenía que “suceder”. Los seis primeros ganones que han sido nombrados para formar parte del Gabinete de doña Claudia, en alguna época pertenecieron a otros partidos, de los que no quiero ni acordarme, y que me atrevo a calificar de todologos, ya que me parecen técnicos, o más bien académicos, y que llevan el palomoeo de AMLO en la frente, y ni modo, esperaremos con toda calma, paciencia y tranquilidad, ver como vienen o que sorpresas nos deparan o quiénes serán los personajes que integrarán el resto del “equipo” presidencial.