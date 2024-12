Se puede decir... Que todos los caminos se los lleva el `Tren’

Todo empezó con el afamado Tren Maya, donde el presupuesto inicial que supuestamente costaria su construcción, se ha elevado más allá de las nubes, y todavía no se ha terminado, y en cuanto al recién nacido Régimen, aunque Usted no lo crea, va en las mismas, ya que en los días que lleva, existen varios trenes que están en construcción, que se han anunciado con bombo y platillos, pero lo que no tocaron ni mencionaron, fue cuál es el costo de todos esos incosteables ferrocarriles, donde se meterá dinero “bueno” al malo.