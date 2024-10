Se puede decir... Que ya se hicieron ‘bolas’

Por culpa de la tan afamada Reforma Judicial, en donde ya es un caos y tienen metida la mano, uno y mil interesados y no dan con bola, para elegir Jueces, Ministros y Magistrados, sepan o no de la materia, los escogerán al azahar, cometiendo garrafal irresponsabilidad, pues esos dizque abogados, deben ser conocedores del Derecho, eruditos en la materia, tener trayectoria profesional intachable, honestidad reconocida, y una honorabilidad a toda prueba, y no ser unos improvisados y mucho “menos” ineptos.