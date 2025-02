Segundas temporadas y ‘Celda 211’

Pues “El Ángel de Aurora” terminó el domingo pasado con mucho más pena que gloria teniendo en cuenta que con su final morían en definitiva las telenovelas originales vespertinas de “Las Estrellas”.

De nada sirvió que el productor debutante Roy Rojas apostara por una historia original del escritor Ricardo Rentería (“Juana Iris”; “Muchachita”) cuando el alargar el melodrama protagonizado por Natalia Esperón, Jorge Salinas y el galán colombiano Rafael Novoa la hizo perder todo el encanto que pudo tener como una historia tradicional del género en un final largo, risible e innecesario por lo que mejor nos quedamos con la memoria del recuerdo de la última telenovela infantil que vio el mismo horario que fue “Pablo y Andrea”, producción de Lucero Suárez protagonizada por la futura estrella que era Danna Paola en el 2005 cuando 20 años después ese horario ahora ocupa “La Rosa de Guadalupe”.

En ese sentido, aunque para nosotros es igual de innecesario es que la telenovela de “Las Estrellas” que hoy llega a su fin, “Papás por conveniencia”, producción de Rosy Ocampo en cuyo elenco figuran varias de las estrellas de las telenovelas infantiles que realizó a principios del nuevo milenio, por su buen rating ya tenga asegurada una “segunda temporada” en la que consideraban incluir a la protagonista femenina de “Aventuras en el tiempo” (2001) y “Misión S.O.S.” (2004), Maribel Guardia, pero quien tuvo que declinar la oferta a último momento debido a que la apología de la violencia en la que regodearon tanto “El Ángel de Aurora” y “Papás por conveniencia” sin importar su familia mexicana.

Pero no solo las telenovelas están para llorar, porque vaya que no pudo ser menos caricaturesco ver el estreno a mediados de semana de la adaptación a la realidad mexicana de los penales de la novela del español Francisco Pérez Gandul en formato para serie de Netflix de “Celda 211”, a pesar de tener un director muy bueno como Gerardo Naranjo( “Miss Bala”) y actores no menos talentosos como Noé Hernández y Diego Calva, se quedó mucho muy por debajo de la magistral versión cinematográfica que en el 2009 produjo Juan Gordon y dirigió Daniel Monzón en España que se vio recompensada con un más que merecido Goya para su actor protagónico Luis Tosar.

Con esas ayudas, no es gratuito que la mejor opción en lo que a segundas temporadas de series sea más bien la de otra serie también de Netflix en su caso del género de la comedia, “Mo”, que hablando de la realidad mexicana el hecho de que al final de la primera su protagonista Mo (Mohammed Amer) haya sido deportado de Houston a México en vísperas de una importante entrevista para su oficializar su residencia en la Unión Americana siendo originario de Palestina y en lo que trabaja vendiendo en las calles de la Ciudad de México falafel o en la lucha libre como “El Oso Palestino” tiene incluso actuaciones especiales como la de Ana de la Reguera.

Comentarios a: sopeoperas@yahoo.com