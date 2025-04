Si me tuerces la mano te piso los pies

En aquellos tiempos, los de la Ley del Talión , de “ojo por ojo y diente por diente”, acababan por quedar todos ciegos y desdentados.

Lo que entregan a sus gobiernos los ciudadanos del mundo sólo debe ser para financiar el bien común. No se vale manejar esos fondos para ventajas de grupos, partidos o ideologías. No se vale convertir las deudas de gobierno en pagos obligatorios de los gobernados.

TE PUEDE INTERESAR: Coscorrones sí, bofetadas no

LAS VOCES NO ESCUCHADAS

Las manifestaciones populares y las voces de los representantes legítimos, elegidos por la ciudadanía, son exigencias legítimas.

No pueden desoírse en decisiones no aceptables para la mayoría, que dio el mandato de gobernar, a quienes sólo son mandatarios y no totalitarios.

Democracia no es plutocracia, ni autocracia, ni oligarquía. Y los organismos elegidos para representación de los votantes han de llevar la voz de sus representados, no sólo la voz propia o la de quien coordina o preside, y sólo busca complacer a prioridades de más alta jerarquía de gobierno.

DISCAPACIDAD CRECIENTE DE NACIONES

Actualmente se observa, en el mundo, la generalización de abusos, ya no sólo de gobierno, sino también de administración económica. Las capacidades de defensa ciudadana no se contemplan actualizadas, suficientes y eficaces.

Se desata el contagio de manos torcidas y pies pisoteados por una distorsionada reciprocidad sin lucidez ni sensatez. Sólo produce discapacidades padecidas y provocadas, en contaminación creciente.

¿Se camina hacia una comunidad internacional de naciones discapacitadas que se dañaron recíprocamente sólo por anhelar crecer aplastando y acumular despojando?

TE PUEDE INTERESAR: Lunes Negro... guerra comercial de Trump desata caída en bolsas por temor a una recesión global

¿Y LA PROSPERIDAD COMPARTIDA?

Que las Naciones Unidas no se conviertan en naciones hundidas en un naufragio de frustraciones, multiplicadas por decisiones ineptas, miopes y narcisistas.

La única esperanza es que, después de tocar fondo, sólo es posible ascender hacia la superficie, si navegar y alcanzar el puerto de prosperidad compartida es lo que se intenta después del escarmiento.

¿DESAPARECER LA DESAPARICIÓN?

No aparecen los no encontrados.

Quieren algunos desaparecer la desaparición de los desaparecidos. Para algunas, han sido y serán los siempre buscados. En la mina de Pasta de Conchos ha habido encuentros sin apariciones. Osamentas y pertenencias aparecen como señales de identidad escrutable. Ciertamente, los que no aparecen están todos vivos y encontrados en el corazón de las buscadoras, asidas, amorosamente, al clavo ardiente de la esperanza.

TÉ CON FE

-¿Por qué Jesús escoge el sábado para hacer, ante los fariseos, sus curaciones milagrosas?

-Porque ellos practican mal el descanso sabático y omiten ese día: servir, acompañar y ayudar, aunque sí buscan, hasta encontrarlo, a algún asno de su propiedad o de un borrego de su manada.

El Padre, como el Hijo, siempre trabajan, con ese trabajo en el Espíritu de Verdad y Amor, de sanar el cuerpo y el alma...