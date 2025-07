Si no has resuelto la situación (la necesidad de acompañamiento terapéutico) busca activamente. Sí hay quien te atienda

“Qué diferente sería el mundo si la terapia psicológica fuera gratuita, obligatoria, y accesible de forma inmediata para todo el mundo.” Interesante propuesta. Y de hecho existe. Los sistemas de medicina pública y social incluyen atención psicológica y psiquiátrica. Los sistemas de medicina pública en la gran mayoría de los casos están sobrecargados y poco eficientes y tienen de todo menos accesibilidad de forma inmediata. En estos días he estado muy atenta a lo que consideramos que algunas personas merecen y no. Creo que todos merecemos la atención médica y psicológica que podemos costear, y si no podemos, definitivamente debería haber opciones económicas o gratuitas, y lo más inmediato posible. Sí. Y, sin embargo, me viene a la mente aquello que decimos sobre ayudar cuando no nos ha sido solicitado.

Lo “mejor” tiene muchos recovecos y tonalidades. ¿Quiénes desean atención y acompañamiento psicológico? De esas personas ¿quiénes están en condiciones que dificultan acceder a esa atención? Hay opciones, y como sociedad creo que nos corresponde construir y apoyar esas opciones. Sé que hay una asociación que provee atención psicológica a muy bajo costo en colaboración de terapeutas y personas que donan dinero para sostener el trabajo. Sí, los psicólogos no pueden trabajar gratuitamente, aunque la gran mayoría sí tenemos un porcentaje de consultantes pro bono o con descuentos importantes. El detalle es que quien necesita tendrá que informarse y pedir el apoyo. Ese es el paso que veo clave en este tema. Aunque fuera gratuito en todo momento el acompañamiento, ¿quiénes tendrán el valor, y quiénes valorarán el trabajo lo suficiente para acudir? Eso sigue siendo un tema.

Ustedes y yo merecemos acompañamiento psicológico de calidad que sea accesible. Siempre hay maneras. Pregunta. Acércate. Haz propuestas. Solicita ayuda. Hay suficientes profesionales conscientes para atendernos. Eso lo sé. Si necesitas seguimiento en este tema, estoy a sus órdenes.