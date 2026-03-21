Saltillo: Arco vial Zapalinamé, propuesto desde 2001 para desarrollo metropolitano

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Saltillo
/ 21 marzo 2026
    Saltillo: Arco vial Zapalinamé, propuesto desde 2001 para desarrollo metropolitano
    Desde 2001 se planteaba un desarrollo urbano integral que incluyera vivienda, servicios, industria y planeación hídrica en la región sureste. VANGUARDIA

En 2001 se plantearon dos arcos viales para completar un nuevo anillo periférico, de los cuales solo se ejecutó uno hasta la licitación lanzada este mes de marzo

En marzo del 2001, la entonces Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas de Coahuila compartió públicamente sus intenciones de planear la Región Sureste del estado como una sola zona metropolitana.

Su entonces titular José de Jesús Alvarado García, comentó que ante el crecimiento de los tres municipios de la región sureste de Coahuila, su organización metropolitana los fortalecería económica y estructuralmente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-nuevo-arco-vial-conectara-derramadero-con-autopista-a-monterrey-en-39-minutos-AE19592525

En aquel entonces el funcionario planteó la posibilidad de que con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, construir dos libramientos, uno al surponiente y otro al nororiente “que contribuirán a constituir un nuevo anillo periférico de la capital del estado”.

Alvarado García planteó entonces que el libramiento surorioente tomara como base el libramiento José López Portillo (hoy Óscar Flores Tapia) y pasara por detrás del Aeropuerto de Ramos Arizpe hasta la carretera 57, tramo que tendría una longitud de 20 kilómetros.

De ahí, continuaría hasta el sur hasta las faldas de la Sierra de Zapalinamé y continuar hacia el sur hasta La Angostura y conectarlo con la carretera a Zacatecas.

Dicho trazo fue el planteado por la actual Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (SIDUM) a inicios de este mes cuando lanzó la licitación para la concesión del entronque entre Flores Tapia y la carretera a Monterrey.

En los documentos públicos del concurso se estableció que en posteriores etapas, la vialidad pretende conectar la carretera a Zacatecas por una vialidad de alta velocidad que pase por detrás de las colonias Mirasierra y Lomas de Lourdes.

El proceso licitatorio está planeado para que se emita un fallo en el próximo mes de mayo y su concesión durará 30 años comenzando en el momento en que comience a operar la vialidad.

Con lo anterior comenzará a operar la vialidad que las autoridades estatales ya habían planteado desde el año 2001 y así completar un nuevo anillo periférico.

ANILLO NORPONIENTE SÍ SE REALIZÓ

La obra que sí vio la luz en la ciudad fue el arco norponiente. En 2001 se planteó como una vialidad que saliera de la carretera Saltillo - Monterrey a la altura de Kimberly Clark, conectarse con la carretera a Monclova, continuar por detrás del Cerro del Pueblo hasta la autopista Saltillo-Torreón y también liberarse en La Angostura.

“El subsecretario de Desarrollo Urbano destacó que se deberá replantear en forma de visión de futuro, cómo se deberá tratar el abasto del agua potable y qué políticas de reciclaje habrán de destinarse para que se ubiquen las plantas de tratamiento de aguas residuales”, se lee en la nota del 2001 publicada en primera plana por VANGUARDIA.

En aquel entonces el funcionario Alvarado también planteó que la actualización del Plan Director de Desarrollo de la Zona Metropolitana, conllevaría a contribuir a un desarrollo urbano de la Región Sureste de Coahuila más coordinado, para evitar así los menores problemas posibles.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-arco-vial-nuevas-vialidades-y-pasos-a-desnivel-las-obras-propuestas-a-mediano-y-largo-plazo-DC18928308

En ese año se planteó que se buscaba la implementación y desarrollo de programas y acciones de desarrollo urbano en cuanto a la vivienda, prestación de servicios públicos, corredores industriales, centros recreativos y vialidades.

Señaló que si bien la tendencia de entonces era el crecimiento hacia el norte de Saltillo, se planteó el Plan Parcial de La Angostura, a partir de la planta Chrysler Derramadero.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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